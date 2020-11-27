Schneider Electric использует Oracle Cloud для сбора и анализа данных о вторичных продажах

Российское подразделение Schneider Electric перевело сбор, консолидацию и анализ данных о продажах и состоянии склада своих дистрибьюторов в Oracle Cloud. Использование аналитических облачных инструментов Oracle Analytics Cloud позволило существенно повысить оперативность анализа данных и качество принятия решений.

Для сбора данных о продажах через несколько десятков дистрибьюторов и бизнес-анализа полученной информации российскому подразделению Schneider Electric требовалось современное комплексное решение. До запуска проекта данные запрашивались у партнеров в Excel-формате заданного вида, после чего обрабатывались в ручном режиме. Данный процесс был крайне трудозатратен и содержал большое количество неточностей.

Выбор платформенных и инфраструктурных сервисов Oracle Cloud позволил реализовать оптимальную архитектуру корпоративного класса при низкой общей стоимости владения. Интеграция данных осуществляется с помощью Oracle Data Integrator Enterprise Edition, для организации высокопроизводительного хранилища и аналитики задействуются облачные сервисы Oracle Database Cloud Service – High Performance Package и Oracle Analytics Cloud – Enterprise с использованием мощностей Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

В результате реализации проекта более 90% всех данных собираются и обрабатываются теперь в автоматическом режиме. Это позволило радикально снизить количество ошибок при сборе данных, устранить трудоемкий процесс консолидации данных вручную и повысить оперативность и точность, что способствовало принятию более обоснованных управленческих решений.

В едином хранилище консолидируются сведения о дистрибьюторах и клиентах, вторичных продажах и уровне склада. Уполномоченные сотрудники Schneider Electric могут просматривать необходимые им срезы информации при помощи предварительно настроенных информационных панелей (dashboard) и отчетов. В режиме самообслуживания пользователи могут легко формировать индивидуальные отчеты и проводить расширенный анализ данных.

«Аналитика вторичных продаж дистрибьюторов на базе облачных сервисов Oracle Cloud позволяет нам выявлять тенденции рынка и более оперативно реагировать на потребности партнеров и заказчиков. В едином хранилище консолидируются файлы с данными от дистрибьюторов. В результате мы получаем цифровые модели для наилучшего удовлетворения потребностей наших клиентов. Выбор облака Oracle полностью себя оправдал», – сказал Алексей Кашаев, вице-президент по рынку «Распределение электроэнергии» Schneider Electric CIS.