Сахалинский робот спрогнозировал популяцию амурских тигров к 2025 году

«Промобот» совместно с сотрудниками Музейно-мемориального комплекса «Победа» в Южно-Сахалинске разработали нейронную сеть, которая предсказала популяцию амурских тигров в России.

Математическую модель построили разработчики производителя промоботов. Эта информация стала одной из составляющих баз знаний южно-сахалинских роботов, которые сегодня «трудятся» в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» и историческом парке «Россия — моя история».

За последние 15 лет популяция амурских тигров выросла с 500 до 580 особей. Это следует из данных мониторинга 2019 года, опубликованного Минприроды РФ.

Для предсказания разработчики использовали мультиклассовые классификаторы на основе комбинации различных нейронных сетей и алгоритмы градиентного бустинга для обработки табличных данных. В результате применения полученных алгоритмов к исходным данным, куда вошли изменения популяции тигров за последние 60 лет, география распространения и другие факторы, было предсказано, сколько таких животных станет через 5 лет.

«По моим расчетам, популяция амурских тигров в России в 2025 году достигнет 620 особей», — заявил промобот из сахалинского Исторического парка «Россия — моя история».

«Мы живем в XXI веке — в веке технологий и мультимедийных решений. Именно поэтому техническое наполнение Музейно-мемориального комплекса «Победа» и Исторического парка «Россия — моя история» очень современное: это и сенсорные столы, и экраны, лайтбоксы, проекторы, планшетные компьютеры. И промоботы — часть этого технического наполнения. Теперь наши посетители могут получить ответы на непростые вопросы, — отметил руководитель учреждения Юрий Филипенко.

Сегодня роботы в музее военной истории и мультимедийном комплексе Южно-Сахалинска — самые большие эксперты по Дальнему Востоку в стране. Кроме доскональной информации об амурских тиграх в памяти промобота — самая подробная история региона и методические пособия для экскурсоводов музея. Кроме того, за ответами на ряд вопросов промоботы могут обратиться к ресурсам интернета — найти ответ в специальных научных источниках или Википедии.

«Наша многоуровневая диалоговая система позволяет роботам искать ответы на вопросы как в своей памяти, так и в интернете, и даже «эмоционально» реагировать на вопросы посетителей — например, уместными контекстными шутками. Мы можем с помощью самых современных технологий строить модели прогнозирования, результаты работы которых тут же становятся частью диалоговой системы робота. Такой «искусственный интеллект» еще далек от идеального, но уже может поддержать комфортный и содержательный разговор с человеком, — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Роботы модели Promobot V.4 полностью созданы в России. Российские роботы трудятся в 40 странах мира, а компания-разработчик имеет представительство на Дальнем Востоке и работает при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий.