«Норбит» автоматизировала взаимодействие компаний-партнеров в сфере недвижимости проекта группы ВТБ

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») внедрила СRM-платформу в экосистеме недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ). Система помогла автоматизировать работу с 4,5 тыс. компаний-партнеров в сфере недвижимости. Использование СRM позволит экосистеме в 2021 г. провести экспансию на рынок B2C и осуществить более 5 млн коммуникаций с партнерами и клиентами.

За последние четыре месяца компания «Метр квадратный» увеличила количество партнеров в сегменте B2B более чем в 30 раз – до 4,5 тыс. компаний. В связи с ростом бизнеса потребовалось решение, которое позволило бы автоматизировать работу с партнерами и сохранять историю коммуникаций с ними. Таким решением стала CRM-система, разработанная на платформе Creatio от «Террасофт». Специалисты «Норбит» интегрировали CRM с базой клиентов, а также с отдельными сервисами, среди которых сервис безопасных расчетов, ипотечный брокер, ремонт, электронная регистрация и другие.

Для автоматизации процессов был выбран модуль Sales Creatio под управлением операционной системы Linux. Sales Creatio отвечает требованиям кастомизации и удобен в масштабировании, поскольку в основе продукта лежит интеллектуальная low-code BPM-платформа. Сегодня в системе хранится информация по сделкам и всем коммуникациям, а также формируется аналитика для выстраивания стратегии продаж.

Запланирована автоматизация работы с обращениями партнеров и клиентов в различных каналах (почта, чат, мессенджеры, социальные сети), интеграция с BI-системой (аналитическое хранилище), учет рабочего времени, создание базы знаний, сквозная аналитика и так далее.

Вячеслав Дусалеев, генеральный директор «Метр квадратный», сказал: «В связи с выходом на значительный объем сделок и взрывным ростом количества партнеров «Метр квадратный» до 4,5 тыс., нам потребовалась CRM-система, которая будет соответствовать потребностям бизнеса. Мы выбрали платформу Creatio (on-premise версия), так как она удовлетворяет наши запросы в области автоматизации и позволяет обеспечить высокую защиту данных наших клиентов. Сегодня проект CRM находится на этапе MVP и помогает автоматизировать работу как наших дистанционных сотрудников, так и офисных на территории всей страны в любом часовом поясе.

Антон Чехонин, генеральный директор «Норбит», сказал: «Новая CRM-система позволяет нашему заказчику быстрее и лучше работать с запросами клиентов и подробно анализировать работу ответственных сотрудников. Нужно отметить, экосистема «Метр квадратный» стала для нашей компании первым проектом, в рамках которого производится разработка и адаптация продуктовой линейки Creatio, работающей под операционной системой Linux».