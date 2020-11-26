Подтверждена совместимость коннектора ATK BIView к «1С» и аналитической платформы Visiology

Visiology подтвердила совместимость коннектора ATK BIView к «1С» и аналитической платформы Visology. Коннектор полностью автоматизирует управление выгрузкой данных из «1C» без необходимости отдельного запуска обработок или заданий и ускоряет выгрузку для последующего использования в BI-платформе Visiology.

Среди других преимуществ АТК BIView – удобное извлечение данных из «1С» в BI-платформу, автоматическая генерация SQL-представлений с именами в терминах «1С». Нагрузка на «1С» при работе с BI-системой снижена за счет прямого чтения базы данных SQL и режима инкрементальной загрузки. Коннектор работает с SQL-версиями «1С» 8.1 и выше, поддерживает любые конфигурации и кастомизацию.

«Теперь мы предлагаем нашим клиентам коннектор BIView для выгрузки данных из «1С» в платформу Visiology. Мы провели исследование разных подходов и реализаций коннекторов к «1С», и с уверенностью можем сказать, что на сегодняшний день BIView – это наиболее практичный и удобный вариант, хорошо документированный и полностью совместимый с Visiology. Одновременно мы прекращаем поддержку собственного коннектора к «1С», так как в нем более нет необходимости», – сказал генеральный директор Visiology Иван Вахмянин.

Использование АТК BIView позволяет сэкономить время работы специалистов за счет автоматизации рутинных операций по извлечению данных из «1С». Для среднего по величине BI-проекта на основе данных из двух инфобаз «1С» требуется примерно один месяц работы специалистов по «1С», специалистов по хранилищам данных/созданию аналитических моделей данных. Кроме того, существенная экономия достигается благодаря поддержке решения после изменений в «1С». При изменении логической структуры «1С» BIView пересчитывает SQL-представления автоматически – нажатием одной кнопки.

Коннектор ATK BiView можно приобрести как у Visiology в одной поставке вместе с лицензиями на аналитическую платформу, так у компании АТК.