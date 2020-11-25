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Платформа инфраструктуры для разработчиков Digital Energy получила новые функции

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«Тионикс» и «Диджитал энерджи» объявили о расширении функциональности собственной программной платформы динамической инфраструктуры Digital Energy. На сегодняшний день аналоги данного продукта можно найти только у крупных зарубежных вендоров. Для российского рынка облачной инфраструктуры возможности решения Digital Energy уникальны.

Платформа Digital Energy в автоматическом режиме координирует работу программного обеспечения для контейнеризации приложений и создания облачных сред. В том числе оптимизировано управление кластерами на базе Kubernetes для DevOps-разработчиков. Платформа подготовлена к добавлению новых сервисов разработки, таких как Openshift. Нововведения в первую очередь ориентированы на команды разработчиков в корпоративном секторе, компании, которые ведут процесс цифровой трансформации собственного бизнеса.

Облачная платформа Digital Energy позволяет организовать масштабируемую инфраструктуру, в которой могут обрабатываться контейнеры, сложные многокомпонентные среды, виртуальные машины, приложения для различных ОС. Таким образом разработчики программных продуктов могут сконцентрироваться на создании кода, не беспокоясь об инфраструктурных проблемах.

«Платформа позволяет существенно упростить работу программистов с инфраструктурой. При использовании нашей системы роль службы эксплуатации трансформируется, поскольку разработчики один раз запрашивают необходимые ресурсы и мощности для реализации конкретного проекта и получают настроенную для работы среду. При этом виртуальную инфраструктуру можно перенастроить или собрать заново очень быстро без привлечения службы эксплуатации привычным для разработчиков инструментарием, таким как Ansible и Terraform. Производительность разработчиков вырастает в среднем в два раза», – отметил Вадим Сорокин, руководитель группы разработки Digital Energy.

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