Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Исследование: Российский бизнес инвестирует в контейнерные технологии, но отстает от западных компаний на 3 года

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Ефремов

CNews Analytics и «Инфосистемы джет» провели масштабное исследование по использованию контейнеризированных технологий российским бизнесом. По результатам опроса отечественных компаний из списка ТОП-500, 56% из них применяют контейнеры для своих приложений. В то же время российские предприятия находятся в начале пути освоения этих технологий — пока лишь у каждой десятой компании в контейнерах находится половина и более приложений.

Понятия микросервисы, контейнеры, Kubernetes и DevOps ворвались в мировой ИТ-рынок совсем недавно. Они появились в ответ на стремления компаний к ускорению Time To Market, и радикально перекроили процесс разработки и ИТ-инфраструктуру компаний. Большинство крупных западных компаний приняли эти правила игры — более 87% бизнесов уже используют контейнерные технологии. В Россию этот тренд пришел с некоторым опозданием. Однако возможность применять апробированные технологии позволяет отечественным предприятиям легче перестроиться и быстрее получить преимущества в виде гибкости и масштабируемости бизнеса.

Целью исследования CNews Analytics и «Инфосистемы Джет» было определить степень проникновения технологий контейнеризации в ИТ-ландшафт крупных российских компаний и долю предприятий, планирующих использовать эти технологии в будущем. Также было изучено применение контейнеров в различных отраслях. Респондентами выступили ИТ-руководители высшего и среднего звена 108 российских предприятий из рейтинга РБК-500. Это компании финансовой сферы, торговли, промышленности, добывающих отраслей, энергетики, фармацевтики, машиностроения, сельского хозяйства и ТЭК.

Больше половины опрошенных предприятий на сегодняшний день имеют приложения в контейнерах. Такой же результат был зафиксирован в аналогичном исследовании среди американских компаний три года назад.

Российский бизнес находится в начале перехода на микросервисные приложения. Только 45% компаний, имеющих собственную разработку, используют контейнеры в продуктиве, 23% — в тестовых средах. Еще 9% планируют использовать контейнеры в будущем, 18% — не планируют, 5% — с планами не определились.

Проникновение контейнеризированных технологий в ИТ-ландшафт российского бизнеса пока незначителен. Только 5% компаний размещают в контейнерах более 80% своих приложений. В основном же микросервисное ПО не превышает 20% от общего объема софта — это характерно для 58% компаний.

В ближайшие 2-3 года можно прогнозировать как рост числа компаний, использующих контейнерные технологии, так и расширение их применения в отдельно взятых компаниях.

Среди отраслей чемпионом по использованию контейнеров оказался финансовый сектор — 73% респондентов этой отрасли имеют дело с приложениями в контейнерах. Показатели реального сектора (металлургия, машиностроение, ТЭК, сельское хозяйство и пр.) и торговли в этом разрезе оказались равны. Контейнеры активно применяют 47% представителей данных отраслей соответственно.

Самым популярным средством управления контейнерами в российских компаниях стал Kubernetes on-premise, его используют 44% организаций с собственной разработкой в штате. Интересно, что эта платформа лидировала по использованию и среди западных респондентов три года назад, тогда как сейчас фаворитами стали вендорские реализации Kubernetes от крупнейших облачных провайдеров — Amazon, Google, IBM и Microsoft. В «Инфосистемы Джет» ожидают, что схожий путь предстоит и российскому бизнесу. Разница будет лишь в том, что после эксперимента с бесплатными продуктами отечественные компании преимущественно выберут вендорские решения on-premise.

Тренд на использование отечественными компаниями решений on-premise (Open Source или вендорских) очевиден уже сегодня. Развертывание платформ управления контейнерами на своей ИТ-инфраструктуре предпочитают 57% респондентов. Среди вендорских решений, по данным «Инфосистемы джет», on-premise лидируют внедрения Red Hat OpenShift, которые встречается в двух случаях из трех.

Самые острые проблемы, с которыми столкнулись крупные компании при внедрении контейнеров — обеспечение надежности (27%) и безопасности (25%). Сложности с сетевым взаимодействием назвали 23% респондентов, еще 12% указали на кадровый аспект — нехватку квалифицированного персонала. Это вполне объяснимо: Open Source решения, на основе которых создана большая часть платформ управления контейнерами, при вводе в промышленную эксплуатацию конфликтуют с требованиями к безопасности и отказоустойчивости крупных предприятий, а команды ИТ-эксплуатации часто не имеют нужной квалификации для поддержки подобных систем.

«Технологии контейнерной виртуализации уже глубоко проникли в ИТ-ландшафты крупного бизнеса. Особенно активно они используются в самых динамичных индустриях — банках и страховых компаниях, ритейле, телекоме. Доступность Open Source делает легким вход в эксперименты с контейнеризированными приложениями. По факту же на одной чаше весов мы имеем простоту их первоначального развертывания, а на другой — множество сложностей с эксплуатацией: обеспечением надежности, безопасности, вопросами "второго дня". В ландшафтах enterprise-уровня эти проблемы становятся критичными. Кроме того, половина компаний, обладающих собственной разработкой, остается наедине с трудностями, пытаясь решить их с помощью профильных сообществ и испытывая дефицит специалистов, — отмечает Александр Краснов, руководитель лаборатории DevSecOps компании «Инфосистемы джет». — Хорошая новость — эти проблемы решаемы. На примере многих наших заказчиков мы видим, что крупный бизнес получает серьезные преимущества от внедрения подобных технологий без лишних рисков безопасности и надежности».

Другие материалы рубрики

Поиск «Яндекса» перешел на нейротехнологию, над которой работал 10 лет

Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия

Власти отказались давать ФСИН 25 миллиардов на цифровизацию тюрем

Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем

Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Смартфоны realme: новый топ за свои деньги?

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Техноблог

Гостевая сеть — как и зачем ее организовывать

Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Никита Чугунов, ВТБ: Банк нужен только для быстрых финансовых операций. Чем он незаметнее — тем лучше Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию