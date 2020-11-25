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BIA Technologies перевела «Деловые линии» на BPM-платформу Sunrise

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения Ритейл Логистика

Эксперты BIA Technologies реализовали комплексное решение по переводу «Деловых линий» на процессное управление, используя в качестве цифрового ядра собственную разработку – BPM-платформу Sunrise. Заказчик получил инструмент для гибкой перенастройки и адаптации бизнеса к внешним вызовам и оказания качественного сервиса на всех этапах клиентского обслуживания.

«Стандартизировать и выстроить в единую структуру множество разрозненных процессов, выявить слабые точки, найти причины искажения информации и обеспечить прозрачное управление – вот ключевые задачи внедренного нами решения. BPM-платформа Sunrise, которая стала ядром комплексного проекта, позволяет реализовать все это силами бизнес-пользователей без остановки процессов и привлечения программистов», – сказал Сергей Барыкин, генеральный директор BIA Technologies.

BPM-платформа Sunrise предоставляет все необходимые инструменты для эффективной организации работы большого количества структурных подразделений заказчика по единым стандартам через портал для обработки задач, обмена файлами и сообщениями. Пользователям доступно создание любых бизнес-приложений для нужд подразделений, а руководителям – комплексный контроль исполнения от старта и до завершения процесса.

«Благодаря BPM-платформе Sunrise – продукту нашего стратегического партнера BIA Technologies – мы смогли повысить прозрачность управления, упростить рутинные операции и ускорить адаптацию процессов под организационные изменения. Кроме того, внедрение позволило нам на треть увеличить скорость обслуживания клиентов и в два раза – срок обучения персонала. Дополнительным преимуществом платформы Sunrise является ее удобство в вопросах интеграции с системами наших партнеров и клиентов», — отметил Фарид Мадани, генеральный директор ГК «Деловые линии».

Топ-менеджер «Деловых линий» подчеркнул, что единые стандарты управления являются ключевым фактором успеха крупных компаний и позволяют точнее просчитывать риски с учетом быстро меняющихся внешних условий.

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