«Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации госкорпорации Ростех, успешно завершила работы по интеграции своего решения «Барс.Образование — Электронная школа» с цифровым образовательным ресурсом «ЯКласс». О начале партнёрства компании заявили весной этого года.

Помимо сквозной авторизации пользователей «Электронная школа» в сервисе «ЯКласс», учителя получили возможность, работая в системе, создавать проверочные задания, следить за их выполнением и результатами, а также выставлять полученные оценки в электронный журнал. Ученик в личном кабинете может перейти к выполнению задания, посмотреть назначенные и выполненные проверочные работы, а также оценку, что значительно улучшает навык самоконтроля и обеспечивает непрерывность образовательного процесса.

«На сегодняшний день в «Электронной школе» работают 5,4 млн человек, — это огромная ответственность, которую «Барс груп» несёт перед своими пользователями. Мы всё чаще говорим о необходимости объединения игроков отрасли для достижения максимальной синергии всех участников образовательного процесса. Массовый переход на дистанционное обучение весной этого года открыл всем новые направления для развития. Мы рады таким совместным проектам, особенно когда они нравятся нашим пользователям и помогают решать стоящие перед ними задачи», — сказал заместитель генерального директора «Барс груп» Анатолий Младшев.

«Во всём мире государство объединяется с частными компаниями, чтобы образовательная система продолжала стабильно работать даже в условиях локдауна и перехода на дистанционное обучение. В России такой массовой тенденции нет, однако мощный положительный пример показывают региональные органы власти. Так, Карелия продемонстрировала, что государственно-частное партнёрство даёт отличные результаты: благодаря интеграции ресурсов педагоги и учащиеся получают удобный рабочий инструмент и экономят своё время за счёт сокращения количества шагов. Опыт первой волны пандемии показал, что грамотное комбинирование ресурсов позволяет избежать большинства проблем, связанных с переходом на дистанционный формат», — сказал Андрей Илингин, генеральный директор ЦОР «ЯКласс».