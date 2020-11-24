Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«Техносерв консалтинг» внедрил персонализированный подбор страховки при выдаче кредитных продуктов в банке «Открытие»

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Банк «Открытие» и «Техносерв консалтинг» реализовали проект автоматизации процесса формирования персонифицированной страховой программы при оформлении кредитов наличными. Это решение дает возможность банку применять индивидуальный подход к каждому клиенту. В сентябре-ноябре 2020 г. эта новая логика формирования страховой программы показала высокую эффективность. Теперь клиент самостоятельно формирует оптимальный пакет услуг, соответствующий его потребностям и возможностям.

Новый страховой «конструктор» стал частью специализированной системы комплексного обслуживания клиентов банка ─ «Кредитного конфигуратора». Она позволяет создавать продукты, которые формируются индивидуально, а в процессе продажи обеспечивается гибкое ценообразование.

Ранее страховки были «цельными» продуктами, и клиенту при выдаче кредита предлагался выбор между готовыми наборами услуг. Теперь благодаря «конструктору» каждый клиент сможет подключать к основному пакету дополнительные страховые опции по своему желанию или, наоборот, исключать их. При этом общий список доступных опций система подберет клиенту самостоятельно на основе его данных.

Часть дополнительных услуг может оформляться только совместно с базовым пакетом страховых продуктов, а часть – отдельно. Кроме того, от выбора страховых опций зависит общая стоимость персонализированного пакета и варианты подключения бесплатных услуг – например, юридической помощи или телемедицины. Если дополнительные опции будут оформляться совместно с базовым пакетом страховки, их стоимость будет уменьшена.

«Банкинг – одна из самых цифровых отраслей экономики, что особенно проявилось во время пандемии. «Открытие» в числе технологических пионеров кредитных организаций страны, поэтому наше партнерство служит взаимному технологическому развитию. Это требует от нас внимательного изучения трендов, совершенствования знаний и готовности экспериментировать, – сказал Кирилл Булгаков, генеральный директор компании «Техносерв консалтинг». – Разработать и внедрить продукт, который будет удобен клиентам банка, повысит эффективность его работы и, вместе с тем, будет соответствовать жестким требованиям мегарегулятора – это интересный вызов.

«Банк «Открытие» первым среди российских банков предложил своим клиентам возможность самостоятельно формировать наполнение страховой программы при оформлении кредитов наличными. Наш сервис позволяет заемщику выбрать именно те риски, которые наиболее актуальны для него в текущий момент, не переплачивая за ненужные опции в готовых программах страхования», – сказала Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие».

«Сегодня банковские продукты и услуги становятся все более персонализированными, а бизнес-процессы – автоматизированными. Новое решение – это еще один этап в процессе цифровизации обслуживания клиентов в банке «Открытие». Оно позволит оптимизировать подход к работе со страховыми продуктами и таргетировать предложения как по сегментам клиентов, так и персонифицированно», – отметил Юрий Мацыгин, директор практики Oracle «Техносерв консалтинг».

«Страховой «конструктор» — не единственная доработка компанией «Техносерв консалтинг» системы «Кредитного конфигуратора» для банка «Открытие». В планах банка использование системы распределенного хранилища IMDG (In-Memory Data Grid) для пользовательских сессий по принципу высокой доступности и масштабируемости за счет распределения данных между несколькими компьютерами. Это значит, что сетевой поток одной пользовательской сессии сможет передаваться и обрабатываться любым из серверов «Кредитного конфигуратора», что увеличит отказоустойчивость системы», – сказал Олег Зайцевский, старший вице-президент, директор департамента ИТ-развития банка «Открытие».

Другие материалы рубрики

Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря

Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД

Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту

Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах

Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье

Техноблог

Как работают умные температурные датчики?

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию