«Ланит-Интеграция» и ВШЭ разработали радар перспективных технологий для сельского хозяйства

«Ланит-Интеграция» (входит в группу компаний «Ланит») и Центр технологического трансфера НИУ ВШЭ провели совместное исследование направлений развития технологий для сельского хозяйства. Результаты представлены в виде «радара технологий» и отчёта.

На графике отражены современные тренды внедрения инноваций в сельском хозяйстве. Они позволяют спрогнозировать развитие отраслевых разработок в перспективе до 2035 года.

За последние 5 лет венчурные инвестиции в сельское хозяйство увеличили свой объём почти в 10 раз. Научные достижения в области биологии, в том числе инструменты редактирования генома, информационных технологий, включая большие данные и искусственный интеллект, а также робототехники, почвоведения, химии и т.д. активно внедряются в отрасли. При этом сельское хозяйство по-прежнему является одной из наименее оцифрованных отраслей реального сектора мировой экономики, а некоторые возможности современной биологии, например, генные технологии, зачастую неоднозначно воспринимаются обществом и рыночными игроками.

В ходе исследования «Ланит-Интеграции» и Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ определены решения, которые, по мнению экспертов, в ближайшие годы изменят облик сельского хозяйства и обеспечат его устойчивое развитие. Технологии распределены по группам в соответствии с тремя критериями: уровень технологической сложности решения, сроки его массового использования в отрасли и эффективность применения разработки. В первую группу вошли технологии, которые уже широко применяются в сельском хозяйстве и в ближайшие пару лет выйдут на высокий уровень продуктивности. Вторая группа – технологии, которые существуют уже не первый год, но только с развитием общей технологической базы начали масштабироваться и переходить от локальных случаев применения к полномасштабному внедрению в производственные циклы. Третья и четвертая группы включают решения, которые массово используются в других отраслях, но пока не тиражированы на сельское хозяйство из-за его неразвитой технологической базы.

Всего в радаре представлены 19 наиболее перспективных технологий: от мультиспектральной съемки полей и беспилотной сельскохозяйственной техники до азотофиксирующих бактерий и роевого интеллекта.

«В 2019 году рынок цифровых технологий в российской сельскохозяйственной отрасли составил 360 миллиардов рублей, и по прогнозам, к 2026 году увеличится более чем в пять раз. А ведь цифра – лишь одно из перспективных направлений развития мирового агропрома, и, как показали первые результаты нашей совместной работы с «Ланит-Интеграция», есть и другие технологические решения, которые прямо сейчас создают будущее «умного» сельского хозяйства. Интерес к high-tech «на селе» сегодня постоянно растет, недаром такой живой отклик у интернет-пользователей недавно вызвал видеоролик «Русская кибердеревня», – сказал Михаил Харченко, директор Центра технологического трансфера НИУ ВШЭ.

Павел Сварник, исполнительный директор Центра стратегического развития и цифровой трансформации компании «Ланит–Интеграция», отметил: «Будущее сельского хозяйства многие видят за «цифрой». Безусловно, некоторые трудоемкие процессы связанные, например, с предпосевной обработкой или уборкой урожая хочется оцифровать как можно скорее, и агросектор уверенно движется в этом направлении. Но в нашем исследовании мы намеренно не ограничивались только цифровыми технологиями, а рассматривали весь спектр направлений технологического развития – от экологии до биотехнологий. Разработанный совместно с коллегами радар поможет не только прогнозировать развитие отрасли в ближайшие 10-15 лет, но также позволит создать предпосылки для поиска технологических решений в других отраслях, в самой природе. Это даст новый стимул для создания инноваций, приносящих пользу аграриям, потребителям и окружающей среде».