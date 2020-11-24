Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Команда СЭД «ТЕЗИС» примет участие в онлайн-конференции «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы»

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

В четверг 3 декабря пройдет онлайн-конференция «Импортозамещение 2020: результаты и прогнозы». Для представителей бизнеса, госсектора и ИТ-компаний это будет прекрасной возможностью обсудить свой опыт выбора и внедрения решений в соответствии с политикой импортозамещения. Product owner СЭД «ТЕЗИС» Илья Зайчиков расскажет о том, как российское ПО может успешно конкурировать с иностранным.

Для того, чтобы решение соответствовало политике импортозамещения, необходимо, чтобы оно удовлетворяло следующим критериям: разработчик — российская компания, наличие в реестре Минкомсвязи РФ, поддержка СПО. Однако основная цель импортозамещения в том, чтобы российские продукты могли успешно конкурировать с иностранными, и заказчики получали преимущества при их внедрении.

Потребности заказчиков на российском рынке одинаковы. Им необходимо, чтобы продукт обладал гибкой функциональностью, позволял быстро и легко решить задачи организации, внедрение приносило экономический эффект и так далее.

Главные показатели конкурентоспособности продукта — опыт замены иностранных решений в компаниях, которые при выборе руководствуются в первую очередь функциональными и технологическими критериями, а также наличие проектов за рубежом.

О том, что именно позволяет российским продуктам выигрывать у иностранных, а также об опыте импортозамещения и зарубежных проектов СЭД ТЕЗИС Илья Зайчиков расскажет на онлайн-конференции.

Другие материалы рубрики

Для операторов приготовили огромные штрафы за «суверенный Рунет»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря

Российские экспортеры получили систему «одного окна» для ВЭД

Microsoft, Google, IBM, Oracle и Amazon займутся облаками ЦРУ по секретному мультимиллиардному контракту

Конец интриги. Власти выберут оператора «Гостеха» на 900-миллионных торгах

Минцифры отменяет создание системы фильтрации интернета для детей за 4,2 миллиарда

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие встраиваемые беспроводные зарядки: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье

Техноблог

Как работают умные температурные датчики?

Самые мощные ноутбуки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами?

ИИ будет разводить растения, которые выживут в мире будущего

Умные окна на солнце темнеют и превращаются в солнечные батареи

Ловушка для антиматерии: тайна Вселенной близка к разгадке как никогда
Показать еще
ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки ВТБ увеличил объем внедрений на 30% на фоне гибкой разработки Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию