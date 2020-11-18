РСК объявила о поддержке процессоров Ice Lake-SP и объектной системы хранения DAOS

Группа компаний РСК объявила на всемирной виртуальной суперкомпьютерной выставке SC20 целый ряд новинок – поддержку в вычислительных узлах «РСК Торнадо» будущих серверных процессоров Intel с кодовым наименованием Ice Lake-SP, сверхвысокоплотную систему хранения данных RSC Tornado AFS с функцией высокой доступности, поддержку новой системы хранения с открытым кодом DAOS корпорации Intel в решениях RSC Storage on-Demand и новый пользовательский интерфейс своей платформы управления кластерами и оркестрирования «РСК БазИС».

РСК объявила на SC20, что ее высокоплотные и энергоэффективные вычислительные узлы «РСК Торнадо» будут поддерживать будущие серверные процессоры Intel с кодовым наименованием Ice Lake-SP, массовое производство которых по 10-ти нанометровой технологии планируется начать в первом квартале 2021 года. В них планируется поддержка интерфейса PCI Express 4.0 и памяти Intel Optane DC второго поколения.

Специалисты РСК представили новую интеллектуальную систему хранения данных RSC Tornado AFS с поддержкой функции высокой доступности для создания систем хранения с большим объемом данных. Решение обеспечивает высочайшую надежность и доступность данных за счет объединения узлов RSC Tornado AFS в функциональные пары. Это позволяет, в случае выхода из строя одного из серверов пары, обеспечить функционирование его элементов хранения с помощью второго сервера. Такой подход позволяет достичь максимальной надежности хранения данных объемом до 2 Петабайт в форм-факторе 2U благодаря использованию 64-х твердотельных дисков Intel SSD с интерфейсом NVMe в форм-факторе EDSFF.L (так называемый «рулер»). В узлах хранения также используются процессоры семейства Intel Xeon Scalable 2-го поколения, твердотельные диски Intel Optane SSD и модули энергонезависимой памяти Intel Optane DC Persistent Memory. В RSC Tornado AFS реализовано 100% жидкостное охлаждение в режиме «горячая вода» с рекордно низким показателем эффективности использования электроэнергии PUE на уровне 1,04.

На SC20 группа компаний РСК объявила о поддержке в своих решениях RSC Storage on-Demand новой распределенной объектной системы хранения с открытым кодом DAOS (Distributed Asynchronous Object Storage) корпорации Intel, что позволяет обеспечить высочайший уровень скорости работы с данными различных типов. Такое решение ориентировано на применение в области «искусственного интеллекта» (машинного и глубокого обучения). Теперь стало возможным построение не только многослойных систем хранения данных на базе файловой операционной системы Lustre в архитектуре Composable Disaggregated Infrastructure и гибкое управление пулами дисков с интерфейсом NVMe, но и включение в такие слои высокопроизводительных компонент на основе DAOS.

Долгие годы, несмотря на рост номинальной производительности устройств хранения данных, прирост обеспечивался, в основном, за счет повышения производительности последовательных операций чтения-записи. Использование DAOS позволяет уйти от ограничений старых подходов к построению высокопроизводительных систем хранения данных, связанных с работой протокола TCP/IP, архитектурой ядра ОС Linux и ряда других узких мест, ликвидировав так называемые «бутылочные горлышки» для работы в тех случаях, когда приложению необходим высокоскоростной произвольный доступ к данным.

Существенный рост производительности в случае поддержки DAOS стал возможным благодаря нескольким принципам, заложенным в ее архитектуре: максимально возможному уменьшению использования ресурсов центрального процессора, ядра операционной системы, прерываний, переключения контекста в ходе перемещения данных от устройства хранения к месту обработки; хранению данных, к которым требуется произвольный доступ (мета-данные и кэши данных) на устройствах с эффективной поддержкой побайтного доступа (Byte Level Access) – устройствах класса Storage Class Memory; максимально прозрачной трансляции потоковых и блочных операций чтения/записи в устройствах с интерфейсом NVMe.

РСК переносит свой опыт в построении компонуемых дезагрегированных решений и на управление DAOS, а именно предлагает использование для этого программной платформы оркестрации «РСК БазИС» с новым и более удобным пользовательским интерфейсом.

Реализованные до настоящего момента решения на основе DAOS требовали жестко определенного – на уровне установленной аппаратной конфигурации – соотношения между процессорными ресурсами, наличием энергонезависимой памяти с произвольным доступом (Intel Optane DC Persistent Memory, PMEM), твердотельных накопителей с интерфейсом NVMe. В рамках платформы «РСК БазИС» можно применить компонуемый подход для управления DAOS, разделив сервера с PMEM и сервера с устройствами NVMe в пулы, объединённые быстрой сетевой фабрикой. Оснащение серверов высокопроизводительными адаптерами с поддержкой RDMA с одной стороны, накопителями с интерфейсом NVMe и части серверов – энергонезависимой памятью Intel Optane DC Persistent Memorу с другой, позволяет произвести такую дезагрегацию и дальнейшую компоновку «по запросу» без снижения производительности.

Такой подход, во-первых, позволяет уйти от жесткого соотношения накопителей PMEM/NVMe в серверах хранения. Во-вторых, он позволяет значительно увеличить допустимый объем системы хранения данных.

Сегодня требования к объему PMEM в DAOS – не менее 6% от объема локальных накопителей с интерфейсом NVMe – серьезно ограничивают максимальное полезное количество дисков на один сервер хранения. При этом, благодаря компонуемости, неиспользуемые в какой-то момент времени диски можно подключить к другому серверу на основе DAOS или Lustre.

Помимо этого, можно вообще разделить сервера с DAOS и сервера c накопителями NVMe на два пула, тем самым максимально устранив ограничения аппаратной архитектуры сервера (ограниченного возможностями шины PCIe, используемой как накопителями, так и сетевыми адаптерами, а также физических ограничений шасси сервера по размещению дополнительных устройств и их охлаждению).

Специалисты РСК разработали новый пользовательский интерфейс для RSC Storage on-Demand, который позволяет в считанные минуты создать сложную многоуровневую компонуемую систему хранения «по требованию». Этот интерфейс поддерживает создание параллельных файловых систем Lustre, распределенных объектных систем хранения DAOS и их комбинаций.

Эти подходы будут раскрыты в докладе РСК на сессии DUG (DAOS User Group), которая состоится 19 ноября в рамках программы конференции SC20.