«Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру для ЦУС РЭК

«Ростелеком» предоставил облачную инфраструктуру в рамках услуги «Виртуальный ЦОД» для проекта создания центра управления сетями «Региональной энергетической компании» (РЭК).

Чтобы объединить распределенную сеть заказчика и обеспечить защищенный канал связи с облаком «Ростелекома», между объектами развернута сеть VPN. Таким образом, обеспечен безопасный скоростной обмен данными между «Виртуальным ЦОД» в Москве, центром управления сетями (ЦУС) РЭК в Калининграде и географически распределенными электросетевыми объектами. Проектировщиком и генеральным подрядчиком выступило инженерный центр «Энергосервис».

Применение услуги «Виртуальный ЦОД» позволяет существенно снизить не только капитальные, но и операционные затраты при реализации проектов цифровой трансформации. Использование облачных технологий для решения самых различных задач цифровизации отвечает современным мировым тенденциям и в развитии ИТ, и в развитии автоматизированных систем технологического управления в энергетике.

Необходимые для работы ЦУС РЭК серверные мощности были размещены на московской технологической площадке услуги «Виртуальный ЦОД». Оптимальный объем выделенной под проект инфраструктуры обеспечивает бесперебойную и устойчивую работу облачного решения. Также доступен механизм гибкого масштабирования инфраструктуры, который позволят оперативно изменять объемы выделенных ресурсов для дальнейшего развития ЦУС (например, при увеличении объема обрабатываемой и хранимой информации, получаемой с электросетевых объектов).

В облаке была запущена технологическая платформа для сбора данных и оперативного управления сетью с набором расширяемых приложений СК-11. Это продукт разработки российской компании «Монитор Электрик». Для работы ЦУС разработана информационная модель – цифровой двойник – объектов РЭК, отвечающая требованиям отечественных и зарубежных стандартов.

Применение открытых технологий и стандартов в программных продуктах на платформе СК-11, высокая надежность и расширяемость под конкретные нужды заказчика позволяют качественно перестраивать бизнес-процессы предприятий электроэнергетики, повышая производительность труда.

«Для «Региональной энергетической компании» важной задачей является создание центра управления сетями, позволяющего удаленно контролировать состояние и управлять электросетевыми объектами в нашей эксплуатационной ответственности. Мы удовлетворены первым этапом реализации проекта», – сказал заместитель генерального директора РЭК Сергей Болигузов.

«Уже на этапе проектирования нами было предусмотрено использование облачной инфраструктуры при реализации проекта. Несмотря на то, что решение пока не является типовым для электроэнергетики, оно показало свою работоспособность и эффективность», – отметил заместитель генерального директора инженерного центра «Энергосервис» Дмитрий Ульянов.

Повышение уровня автоматизации оперативно-технологического управления объектами электроэнергетики, качественное изменение бизнес-процессов с учетом цифровой трансформации отрасли являются объективными потребностями предприятий энергетики вне зависимости от масштаба их бизнеса. Программная платформа СК-11 производства нашей компании обеспечивает реализацию этих потребностей в полном объеме в соответствии с действующими нормативными документами Правительства России и Министерства энергетики России.

СК-11 позволяет на высоком технологическом уровне решать задачи сбора, обработки, хранения и отображения информации, управления отключениями, проведения всего необходимого комплекса сетевых расчетов. Тренажер диспетчера обеспечивает высокий уровень подготовки персонала, что существенно повышает качество и эффективность деятельности оперативного персонала энергетической компании, как при выполнении плановой производственной деятельности, так и при возникновении аварийных ситуаций.

«Разработчиками нашей компании обеспечена возможность функционирования СК-11 на базе системного программного обеспечения российского производства и на виртуальных платформах, что позволило реализовать проект в РЭК с использованием облачных сервисов «Ростелекома», – сказал директор Московского филиала компании «Монитор Электрик» Сергей Силков.

«Услуга «Виртуальный ЦОД» предоставляется по зарекомендовавшей себя сервисной модели, которая является более предпочтительной, чем инвестиции в развитие собственной инфраструктуры и серверных мощностей. РЭК получила готовый сервис в нужном ей месте и требуемыми параметрами», – сказал вице-президент по отраслевым решениям «Ростелекома» Роман Шульгинов.

«Виртуальный ЦОД» предоставляет возможность оперативного получения и использования облачной вычислительной инфраструктуры для размещения информационных систем и приложений с возможностью самостоятельного управления выделенными ресурсами по модели IaaS (Infrastructure as a Service или «Инфраструктура как услуга»). Услуга обеспечивает высокий уровень защищенности информационных ресурсов и предназначена для самого широкого спектра заказчиков.