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«Ред софт» и «Парус электро» протестировали продукты

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Ред софт» и «Парус электро» в рамках партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность совместной работы источников бесперебойного питания (ИБП) под торговой маркой «Связь инжиниринг» и операционной системы РЕД ОС (производства «Ред софт») при использовании пакетов nut.

ИБП под маркой «Связь инжиниринг» построены по технологии двойного преобразования, обеспечивающей надежное электропитание и бесперебойную работу серверов, центров обработки данных (ЦОД), систем телекоммуникации и связи, а также другого ответственного оборудования. Модельный ряд ИБП охватывает мощности от 1 кВА до 1560 кВА для единичного устройства, в том числе исполнения для установки в 19’’ шкафу, промышленные и модульные отказоустойчивые системы.

РЕД ОС - российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

Пакеты nut, необходимые для совместной работы ОС и ИБП доступны в репозитории РЕД ОС. Они позволяют осуществлять мониторинг статуса электропитания системы, определять аварию в электросети и при низком уровне заряда аккумуляторов ИБП выполнять завершение работы или гибернацию ОС. Использование встроенных средств ОС исключает потерю данных или повреждения системы при нарушении электроснабжения.

«Совместная работа отечественных производителей по созданию программно-аппаратных комплексов это важный шаг к оптимизации затрат наших заказчиков на развертывание инфраструктуры и созданию вендоронезависимых систем для защиты от санкционных рисков», - сказал генеральный директор «Парус электро» Владимир Хлебников.

«Обеспечение безопасной и бесперебойной работы в ЦОДе и на серверах под управлением РЕД ОС является для нас как для разработчика одной из приоритетных задач. Подтверждение корректности работы ИБП «Связь инжиниринг» с нашей операционной системой - важный шаг в этом направлении. Благодарим коллег из «Парус электро» за плодотворное сотрудничество», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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