Первое предприятие «Росатома» приобрело защищенные лицензии «Мойофис»

«Мойофис» объявила о первой поставке лицензий для нужд субъекта критической информационной инфраструктуры. Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» (структура госкорпорации «Росатом») в рамках реализации проекта по защите офисных рабочих мест приобрел 400 лицензий программного обеспечения «Мойофис Стандартный Сертифицированный».

НИИИС первым из предприятий «Росатома» реализовал проект защиты офисных рабочих мест сертифицированным программным обеспечением. Институт занимается исследованием, разработкой и производством наукоемкого оборудования, в связи с чем, предъявляет высокие требования к надежности и безопасности программных продуктов.

Институт приобрел бессрочные сертифицированные лицензии с правом получения обновлений в течение трёх лет. По условиям лицензий, а также в соответствии с требованиями приказа ФСТЭК №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ», покупатель продуктов «Мойофис» получает гарантированное бессрочное право на получение обновлений при обнаружении критических уязвимостей.

Продукт «Мойофис Стандартный Сертифицированный» предназначен для работы с документами и электронной почтой на предприятиях с повышенными требованиями к информационной безопасности. Продукт прошел комплекс испытаний ФСТЭК РФ и получил сертификат соответствия 4 уровню доверия. Это позволяет применять «Мойофис Стандартный Сертифицированный» на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Сертификация ФСТЭК РФ подтверждает соответствие программных продуктов действующим требованиям по информационной безопасности, а также гарантирует своевременное исправление и предоставление обновлений безопасности программного обеспечения. Наличие сертификата ФСТЭК России позволяет заказчикам упростить создание подсистем информационной безопасности, за счет использования встроенных сертифицированных механизмов защиты, а также снизить стоимость внедрения и эксплуатации.

«Мы работаем с критически важной информацией, поэтому при выборе офисного ПО ключевым критерием для нас является полное соответствие его требованиям по информационной безопасности для субъектов КИИ. В ходе реализации поручений Правительства РФ по переходу на отечественное программное обеспечение, мы провели анализ рынка отечественного ПО. Установили, что «Мойофис» является единственным российским производителем офисного ПО такого класса. НИИИС приобрел сертифицированные лицензии, безопасность которых подтверждена ФСТЭК РФ», — сказал Денис Седаков, заместитель директора филиала по информационным технологиям.

«Мойофис разрабатывает уникальные российские офисные решения, которые обеспечивают высокую защищенность данных и каналов связи. Наши продукты успешно прошли комплекс испытаний ФСТЭК РФ, ФСБ РФ и Министерства обороны РФ и получили соответствующие сертификаты. Применение сертифицированных продуктов значительно снижает риски информационной безопасности, что особенно важно для субъектов КИИ. Состоявшаяся поставка лицензий «Мойофис» подчеркивает заинтересованность организаций такого уровня в приобретении и использовании отечественных защищенных программ», — сказал Дмитрий Комиссаров, генеральный директор «Мойофис».