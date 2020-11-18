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G-Core Labs и Wagner Group внедрили платформу телемедицины нового поколения в Люксембурге

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

В качестве одной из мер по сдерживанию распространения вируса и защите граждан и работников правительство Люксембурга поручило государственному агентству eSanté внедрить платформу телемедицины eConsult. Wagner Group и G-Core Labs стали техническими партнёрами проекта.

Платформа eConsult позволяет пациентам проводить онлайн-консультации со своими докторами, стоматологами или акушерами. Консультации могут проходить в аудио- и видеоформатах.

Это позволяет врачам выписывать рецепты и безопасно обмениваться медицинскими документами и результатами анализов с пациентами. Сервис совместим со всеми популярными операционными системами и устройствами, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки.

«Учитывая очень заразную природу вируса, нам пришлось найти средства, которые помогут снизить риск заражения, но при этом позволят профессионалам лечить своих пациентов, находясь при этом в безопасности. Это и привело к идее развёртывания eConsult», — сказал Эрве Барж, директор государственного агентства eSanté.

Платформа eConsult доступна для всех медицинских профессионалов, жителей и работников Люксембурга.

Wagner Group выступила главным техническим консультантом проекта. Решение располагается в выделенной облачной среде, разработанной G-Core Labs в сотрудничестве с Wagner Group, на площадке дата-центра EDH Tier 4 в Люксембурге.

«Никто не был готов к такой ситуации, это была одновременно невероятная проблема и возможность, наши команды работали круглосуточно и нам удалось развернуть полностью функциональное и безопасное решение, которым сейчас пользуются тысячи пациентов и профессионалов», — сказал Андре Рейтенбах, управляющий директор G-Core Labs.

«Для нас было важно иметь партнера, обладающего необходимыми знаниями и полностью вовлеченного в проект. Вот почему мы решили сотрудничать с G-Core Labs», — отметил Дэвид Селис, CEO Wagner Group.

Решение позволяет пациентам получать качественную медицинскую помощь удаленно, что было особенно важно во время первоначального всплеска пандемии и будет оставаться актуальным до завершения кризиса.

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