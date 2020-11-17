Seagate объявила о сотрудничестве с FMCI в рамках создания комплекса умного города

Seagate Technology объявила о сотрудничестве с организацией Future Mobility Campus Ireland в рамках создания комплекса умного города. FMCI при поддержке Jaguar Land Rover будет обеспечивать возможность испытаний в реальных условиях и предлагать компаниям со всего мира сотрудничество в сфере разработки передовых технологий автономных транспортных средств и инфраструктуры связи. В рамках проекта Seagate поделится накопленным более чем за 40 лет опытом в области технологий хранения и управления данными.

Создаваемый партнерами комплекс охватит 12 километров автодорог общего пользования. Он предоставит возможность анализа и использования измерений датчиков, симуляции различных условий и ситуаций дорожного движения, а также тестирования новых технологий. Испытательный полигон оснастят датчиками, которые разместят по всей территории, и высокоточными системами позиционирования. Будет создан центр контроля и управления данными, а кроме того, объект укомплектуют прототипами беспилотных автомобилей. На территории комплекса будут размещены умные перекрестки, автодороги, оборудованные сетями связи, автоматические парковки, зарядные станции для электромобилей. Будут обеспечены выходы на 450 километровый участок автомагистрали со средствами связи и контролируемый воздушный коридор для беспилотных летательных аппаратов от аэропорта Шаннон (Ирландия) вдоль устья одноименной реки.

«Партнерство с FMCI предоставляет нам реальную возможность испытать нашу развивающуюся автономную, подключенную, электрифицированную и совместно используемую технологию в стратегическом месте», — отметил Джон Кормикан, генеральный менеджер Shannon Ireland Jaguar Land Rover.

Будущее беспилотных транспортных средств зависит не только от прорывов в области искусственного интеллекта. Датчики автономных автомобилей генерируют колоссальные объемы данных — от 5 до 20 ТБ в день в расчете на транспортное средство. Эта информация должна быть доступна не только бортовым системам ИИ каждого автомобиля, но и системам периферийных дата-центров, которым необходимо выполнять анализ максимально быстро по мере получения данных. Именно поэтому наличию высокоэффективной интеллектуальной инфраструктуры данных придается столь большое значение.

«Для управления и оркестрации мощных потоков данных, генерируемых автономными транспортными средствами, необходимы быстрые и гибкие, как и сами данные, решения, — отметил Кен Клаффи, вице-президент, генеральный менеджер по корпоративным решениям в области данных Seagate. — Мы искренне рады сотрудничать с Future Mobility Campus Ireland и ее ведущим партнером Jaguar Land Rover, это поможет нам проложить путь к созданию инновационных разработок в сфере технологий связи и автономных систем».