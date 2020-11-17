Компании «Росатома» и «Ростеха» будут совместно развивать умную дорожную инфраструктуру

«Русатом Инфраструктурные решения» (входит в госкорпорацию «Росатом») и «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») договорились о сотрудничестве. Соответствующее соглашение компании подписали 17 ноября 2020 г. в Москве.

Документ предусматривает взаимодействие по направлению «Умный город», а также в целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, стороны планируют совместную разработку технических решений, нацеленных на снижение аварийности и травматизма на дорогах, развитие цифровых технологий организации дорожного движения. Компании прорабатывают возможность интеграции существующих продуктов, решений и их подсистем в единую цифровую платформу.

«Русатом Инфраструктурные решения» имеет большой опыт в цифровизации управления и городской среды как в городах присутствия «Росатома», так и в других населенных пунктах. Сегодня наши решения применяются десятках городов – от Северного Кавказа до дальнего Востока. В лице компании «Швабе» мы видим одного из лидеров российского рынка цифровых решений и продуктов для управления дорожной сетью и транспортными потоками. Объединение наших компетенций позволит распространить совместный передовой опыт в этой сфере с мегаполисов на малые и средние города, что в конечном счете приведет к общему росту безопасности на дорогах страны, повышению качества и эффективности использования дорожной инфраструктуры», – отметил заместитель генерального директора по стратегии компании «Русатом Инфраструктурные решения» Антон Зубков.

«На протяжении нескольких лет холдинг «Швабе» успешно выполняет свои обязательства в рамках экосистемного проекта «Умный город», а также нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Москве мы обеспечиваем работоспособность более чем 10 тыс. единиц оборудования ИТС, провели сотни километров придорожного освещения в Нижнем Тагиле, осуществляем аналогичные проекты в других регионах страны. Сегодня мы готовы применять свой многолетний опыт и компетенции в создании, внедрении и обслуживании высокотехнологичного оборудования для модернизации городской среды в совместной работе с нашими партнерами из «Русатом Инфраструктурные решения», – сказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Соглашение о сотрудничестве подписано на 10 лет с возможностью пролонгации.