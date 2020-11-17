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Asus представила сервер высокой плотности 2U для шести узлов на процессорах EPYC 7002

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Asus представила серверную платформу RS620SA-E10-RS12, нацеленную прежде всего на применение в коммерческой сфере для сервисов веб-хостинга, доставки контента (CDN), инфраструктуры для виртуализации рабочих столов (VDI), высокопроизводительных вычислений (HPC) и анализа данных.

RS620SA-E10-RS12 – первая в мире серверная платформа высокой плотности, выполненная в формате 2U6N – форм-фактор 2U для шести процессорных узлов. Превосходное сочетание высокой плотности вычислений, продуманного расположения кабелей и компактного формата позволяет интегрировать этот сервер в инфраструктуру стандартных дата-центров без дополнительных модификаций. Кроме того, согласно рейтингу SPEC Power, серверная платформа RS620SA-E10-RS12 в сочетании с процессорами AMD EPYC 7002 занимает 1 место в мире по энергоэффективности среди серверов высокой вычислительной плотности.

Серверная платформа RS620SA-E10-RS12 компактного форм-фактора 2U предлагает сразу шесть узлов для процессоров AMD EPYC 7002. Сервер поддерживает термопакет до 280 Вт. Каждый узел рассчитан на поддержку до 64 вычислительных ядер и интерфейса PCIe 4.0, включая один слот PCIe 4.0 x16 и один слот OCP 3.0 на каждый вычислительный узел . Слот PCIe 4.0 x16 поддерживает низкопрофильные видеокарты, такие как NVIDIA T4, для ускорения работы приложений, связанных с логическим выводом и искусственным интеллектом. Сервер RS620SA-E10-RS12 имеет 12 отсеков для накопителей с возможностью «горячей» замены. Система хранения может состоять максимум из шести жестких дисков с интерфейсом SATA/SAS в сочетании с шестью твердотельными накопителями с интерфейсом NVMe или все двенадцать отсеков могут быть заняты твердотельными накопителями с интерфейсом NVMe. Поддержка большого количества ядер и высокая скорость передачи данных обеспечивают превосходную производительность и универсальность серверной системы RS620SA-E10-RS12.

Полная поддержка интерфейса PCIe 4.0 и контроллеров сетевого интерфейса (NIC) позволяет эффективно использовать сервер RS620SA-E10-RS12 для приложений, требующих высокой скорости передачи данных, систем искусственного интеллекта и анализа данных. С развитием программно-определяемых хранилищ (SDS) и программно-определяемых сетей (SDN) все большее распространение в коммерческой сфере получают гиперконвергентные инфраструктуры (HCI). Это означает, что многие предприятия могут отказаться от приобретения отдельных решений для хранения данных, коммутации сетей и вычислений, чтобы более эффективно использовать ресурсы, применяя системную инфраструктуру, успешно сочетающую в себе функционал различных устройств.

В частности, с внедрением стандарта PCIe 4.0 гиперконвергентные инфраструктуры стали как никогда эффективными, благодаря снижению латентности и расширению пропускной способности, что позволило существенно повысить скорость передачи и обмена данных. В серверной платформе RS620SA-E10-RS12 реализована поддержка твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe, производительность которых вдвое превышает возможности устройств предыдущего стандарта PCIe 3.0. Тенденция к объединению ресурсов ведет к тому, что устройства с поддержкой интерфейса PCIe 4.0 все чаще применяются в облачных и корпоративных решениях.

Что касается общей стоимости владения, важным преимуществом серверной системы RS620SA-E10-RS12 является поддержка процессоров AMD EPYC 7002 с большим количеством ядер. Увеличение количества процессорных ядер положительно сказывается на работе систем виртуализации как в облачных хранилищах, так и внутри гиперконвергентной инфраструктуры. Поддержка большого количества ядер и высокая скорость передачи данных (интерфейс PCIe 4.0) обеспечивают превосходную производительность и универсальность серверной системы RS620SA-E10-RS12.

Серверная платформа RS620SA-E10-RS12 заняла верхние строчки рейтинга энергоэффективности, составленного на основе бенчмарка SPEC Power , разработанного некоммерческой организацией Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC, www.spec.org). Тестирование проводилось с использованием процессоров AMD EPYC 7742 и самых популярных операционных систем для центров обработки данных Windows Server и Linux, чтобы максимально приблизить результаты к реальных условиям эксплуатации. Информация приведена по данным на 12 октября 2020 года.

В индустрии производства серверов все большее внимание уделяется вопросам ответственного отношения к окружающей среде и снижения энергопотребления. В сервере RS620SA-E10-RS12 реализована интеллектуальная система управления вентиляторами Thermal Radar 2.0, раздельно регулирующая скорость их вращения на основе данных от множества датчиков, расположенных вблизи всех ключевых компонентов. В результате снижается энергопотребление вентиляторов. Эксклюзивная технология Power Balancer позволяет серверу RS620SA-E10-RS12 автоматически регулировать загрузку центральных процессоров, основываясь на поступающих в реальном времени данных мониторинга. Таким образом снижается общее энергопотребление системы и улучшается соотношение между затратами на содержание инфраструктуры и ее производительностью.



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