Syssoft предложит клиентам решения для разработчиков Test IT

Syssoft («Системный софт») заключила стратегическое партнерство с Test IT (ООО «Тест Айти»). Ключевой продукт Test IT — Test Management System. Эта функциональная система позволяет управлять процессом тестирования и полностью контролировать его со стороны высшего менеджмента.

С помощью решения можно быстро формировать сценарии и планы тестирования, хранить и обновлять тестовую модель, просматривать и выгружать отчеты во внешние среды. Еще одна важная особенность системы: в Test IT можно в одном интерфейсе управлять ручными и автоматизированными тестами – запускать, анализировать результаты и исследовать причины падения автотестов, просматривать отчеты по историческим данным.

Test IT позволяет наладить коммуникацию в команде, независимо от количества участников, а гибкая ролевая модель позволяет разграничить уровень доступа пользователей между проектами в соответствии с требованиями безопасности вашей компании.

«Благодаря применению решения Test IT у тестировщиков появляется возможность автоматизировать часть рутины, и больше времени посвящать более интересным задачам – исследовательскому тестированию, аналитике, обучению. Руководителю же использование решения позволяет эффективнее выстраивать стратегию обеспечения качества, чтобы быстрее и дешевле выводить на рынок новые продукты», — сказал Василий Данильченков, руководитель отдела продаж Test IT.

Среди особенностей решения — удобный интерфейс и простота в использовании. С Test Management System можно успешно работать без дополнительных технических навыков.

«Сегодня в России быстро растет сегмент разработки программного обеспечения, при этом потребности в тестировании кода есть как у крупных разработчиков, так и у стартапов. Многим компаниям нужны решения, сочетающие продуманную функциональность, оперативные обновления и невысокую стоимость владения. Test IT — отечественный продукт, который ничуть не уступает западным аналогам. Syssoft всегда с большим энтузиазмом выводит на рынок российские решения, поэтому мы убеждены, что разработка Test IT будет пользоваться популярностью у клиентов», — отметил Комиссаров Никита, руководитель направления решений для разработки Syssoft.