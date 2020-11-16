Смартфоны Nokia совместимы с платформой EMM SafePhone из реестра отечественного ПО

Специалисты Научно-испытательного института систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ) протестировали смартфоны Nokia 1.3, Nokia 2.4 и Nokia 5.3 на совместимость с EMM SafePhone (Enterprise Mobility Management) — российской комплексной платформой для управления и обеспечения безопасности мобильной экосистемы предприятия. Платформа включена в реестр отечественного программного обеспечения и рекомендована для использования в государственных и коммерческих организациях, реализующих проекты в сфере импортозамещения.

По данным НИИ СОКБ, большинство смартфонов, выпускаемые компанией HMD Global под брендом Nokia, поддерживают Google AE, что обеспечивает поддержку ряда концепций.

Устройство полностью используется в интересах компании и полностью управляется компанией. Предоставляется более 80 политик управления, которые могут быть применены без согласия пользователя. В том числе: парольные политики на устройство, загрузка сертификатов, запрет модификации сетевых установок, запрет использования камеры и других устройств периферии, сброс устройства к заводским настройками или удаление корпоративных данных, управление VPN, отслеживание местоположения устройства и применение всех доступных политик на его основе, фиксация фактов звонков и сообщений.

BYOD. Реализуется с помощью контейнера Work Profile. Устройство в целом принадлежит пользователю и управляется пользователем. Компании, на которую работает пользователь, принадлежит только контейнер. Компания полностью контролирует контейнер. Доступ к контейнеру ограничивается отдельным от устройства паролем. Данные в разных областях не смешиваются. Данные из контейнера не могут попасть на устройство и наоборот. Снимок экрана устройства блокируется. Внутри контейнера доступны управление приложениями и политиками безопасности контейнера. Возможно построение отдельного VPN канала. Доступны все те же функции управления, что и в случае, когда устройство в собственности компании, исключая функции управления собственно устройством.

Устройство для выполнения набора определенных функций. Владельцем устройства является компания. На устройстве постоянно запущено только одно приложение. Только с ним и может работать пользователь. Ни выйти из приложения ни запустить другое пользователь не может. В другом варианте на устройстве может быть несколько приложений, из которых пользователь может выбрать нужное ему в данный момент. Никакие другие функции, в том числе и выключение устройства, пользователю чаще всего не доступны. Устройство управляется только с помощью EMM, которая обновляет на устройстве приложения, конфигурирует каналы связи, управляет VPN.

Во всех перечисленных концепциях поддерживается управление приложениями на устройстве: установка, обновление, разрешение/запрет, удаление приложений, режима разработчика и отладки. Благодаря перечисленным возможностям смартфоны Nokia отлично подходят для корпоративного использования.

Компания HMD Global активно развивает направление корпоративных смартфонов под брендом Nokia и предлагает самую широкую в мире линейку устройств, входящих в программу Android Enterprise Recommended. В программу сейчас включено 20 моделей смартфонов Nokia. Каждый смартфон Nokia в течение трех лет получает ежемесячные обновления для системы безопасности и два года — обновления программного обеспечения Android. Все без исключения смартфоны Nokia соответствуют высоким стандартам компании Google. Это ценят компании из самых разных отраслей — в среднем, две новых компании в неделю становятся корпоративными пользователями смартфонов Nokia. В 2019 году свыше 100 компаний из числа FTSE100, Fortune 500 и DAX30 отдали предпочтение смартфонам Nokia в качестве корпоративных мобильных устройств.

Смартфоны Nokia второй год подряд возглавляют рейтинг смартфонов на базе операционной системы Android, вызывающих наибольшее доверие. Рейтинг, составленный аналитической компанией Counterpoint Research, учитывает четыре критерия: программное обеспечение, обновления для системы безопасности, качество сборки и рекомендации для использования в корпоративных целях.