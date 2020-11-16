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Система защиты от утечек DeviceLock DLP станет доступна клиентам Innostage

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DeviceLock, российский производитель DLP-решений, начала сотрудничество с группой компаний Innostage, клиенты которой получат возможность использовать продукты DeviceLock DLP в рамках ИБ-проектов, реализуемых Innostage.

Группа компаний Innostage – системный интегратор и поставщик услуг в области информационной безопасности, системной интеграции, создания и внедрения информационных систем и бизнес-решений. Специалисты Innostage создают ИТ-продукты и сервисы для крупных предприятий различных отраслей, применяя разработку, технологии машинного обучения, математическое моделирование. Отдельным важным направлением деятельности Innostage является кибербезопасность – область, в которой компания обладает высокой экспертизой, богатым проектным опытом и предоставляет полный комплекс сервисов кибербезопасности, включая аутсорсинг услуг ИБ.

DeviceLock DLP – российский программный комплекс, предназначенный для борьбы с утечками и защиты данных в корпоративных информационных системах. Комплекс позволяет контролировать обмен информацией с использованием большинства протоколов, а также подключение внешних устройств хранения данных и облачных хранилищ. Уникальной особенностью DeviceLock DLP является возможность определения уровня конфиденциальности передаваемой информации по специальным правилам «на лету» и немедленной блокировки ее сохранения или передачи, что позволяет создавать полностью автоматические системы защиты данных от инсайдеров.

Комментируя сотрудничество с Innostage, генеральный директор «Смарт лайн инк» (торговая марка DeviceLock) Олеся Ярмоленко отметила, что расширение партнерской сети является одним из приоритетов DeviceLock.

«Именно партнеры доносят преимущества продуктов до потребителей и помогают адаптировать наше решение под их потребности. Innostage – молодая, но уже отмеченная успехами компания, которая сможет эффективно интегрировать DeviceLock DLP в свой портфель проектов и использовать его возможности на пользу клиентов», – отметила Ярмоленко.

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