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VMware и Samsung помогут поставщикам услуг связи перейти на 5G

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

VMware объявила о начале сотрудничества с Samsung Electronics с целью дальнейшего укрепления своих лидерских позиций в области технологий 5G. Компании помогут операторам связи соответствовать требованиям сетей 5G и ускорить их внедрение. Это станет возможным благодаря оптимизации портфеля телекоммуникационных решений Samsung для всех элементов сети связи – от ядра к периферии и сети радиодоступа, исполненных в виде как контейнерных так и виртуализированных функций сети связи с помощью платформы VMware Telco Cloud Platform.

По мере распространения технологий 5G операторам связи потребуются сети, построенные с использованием cloud-native технологий, которые повысят скорость, гибкость и эффективность развертывания сервисов в новых отраслях. При этом добиться нужных результатов можно только с помощью сквозной автоматизации, разработанной для упрощения управления и эксплуатации, а также снижения операционных затрат. Сотрудничество Samsung и VMware призвано ускорить цикл внедрения инноваций путем тщательного сквозного проектирования сетей и поддержки необходимого для 5G уровня гибкости. Платформа VMware Telco Cloud Platform позволит операторам связи развертывать облачные программно-определяемые сети 5G для скоростного предоставления услуг и приложений в распределенных облаках оператора, обеспечивая согласованность между операциями, интегрированное управление жизненным циклом и многоуровневую автоматизацию, в то же время сохраняя операторский класс производительности, масштабируемости и надежности.

В рамках этого сотрудничества компании работают над оптимизацией и повышением готовности различных функций VNF и CNF (таких, как vRAN, 5G Core, MEC, Management и Analytics), предоставляемых Samsung на платформе VMware Telco Cloud. Компания Samsung сертифицировала и продолжит сертифицировать свои VNF и CNF в рамках программы VMware Ready for Telco Cloud. Активное участие в этой программе позволит ускорить адаптацию и развертывание 5G-решений Samsung на платформе VMware Telco Cloud Platform операторами связи.

«Открытые инновационные сети 5G уже начали показывать высокие результаты, поэтому в Samsung считают важным предоставлять решения операторского класса совместно с VMware. Мы помогаем операторам связи беспрепятственно внедрять облачные технологии, а также эффективно разворачивать за счет автоматизации наши сетевые функции и сервисы в сетях 5G», — сказал Вонил Ро, старший вице-президент и руководитель отдела продуктовой стратегии подразделения сетевых решений Samsung Electronics.

«Инфраструктура, поддерживающая работу 5G, будет зависеть от виртуализированных и контейнерных функций сети связи, предоставляемых из программно-определяемых телекоммуникационных и периферийных облачных платформ. Поэтому мы очень рады сотрудничеству с Samsung и возможности создавать решения для операторов связи на основе платформы VMware Telco Cloud Platform. Так мы поможем операторам поддержать общий тренд по внедрению 5G и стать ведущими технологическими новаторами в этой области», — отметил Шекар Айяр, исполнительный вице-президент и генеральный директор бизнес-подразделения облачных решений для телекоммуникаций и периферийных вычислений VMware.

«Инвестиции в технологии 5G будут ускоряться во всем мире. Со временем операторы связи выйдут за рамки только лишь улучшенного мобильному широкополосного доступа (eMBB), и обратят более пристальное внимание на услуги сверхнадежной связи с низкой задержкой (URLLC) и сервисы для массовых межмашинных коммуникаций (mMTC), используя модернизированную инфраструктуру ядра сети связи, периферии и сети радиодоступа. Для эффективной и одновременной поддержки новых сервисов лучше подходят поставщики облачных архитектур, которые могут обеспечить гибкость этих сервисов, ускорить внедрение инноваций и предоставить сквозную оптимизацию для удовлетворения текущих и будущих требований клиентов. Компании VMware и Samsung продемонстрировали свое лидерство в области 5G. Очевидно, что это партнерство выгодно для операторов связи в контексте модернизации их сетевых инфраструктур», — сказал Патрик Филкинс, старший аналитик IDC.



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