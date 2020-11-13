«Абрау-Дюрсо» автоматизировала процесс обновления «1С» с помощью «1С-Ижтиси»

«Абрау-Дюрсо» завершила проект по автоматизации процесса обновления «1С» с помощью «1С-Ижтиси». Сотрудничество с ижевской фирмой позволило холдингу сократить время на обновление «1С».

Компания «Абрау-Дюрсо» — холдинг, объединяющий группу предприятий, специализирующихся на выращивании винограда, производстве и реализации шампанских, игристых и тихих вин.

Для ведения бизнеса организация использует большое количество доработанных конфигураций 1С: «Зарплата и управление персоналом 2.5», «Зарплата и управление персоналом 3.0», «Бухгалтерия предприятия 2.0», «Бухгалтерия предприятия 3.0», «Управление производственным предприятием», «Управление торговлей 10», «Управление торговлей 11», «Управление автотранспортом».

Поддержка такого количества решений в актуальном состоянии было трудоемким: работы осуществлялось вручную. Для снижения нагрузки на специалистов задачи по обновлению 1С были переданы фирме «1С-Ижтиси». Благодаря сотрудничеству с ижевской компанией, холдингу удалось ускорить обновление программ и разгрузить IT-специалистов.

ИТ директор «Абрау-Дюрсо» Сергей Усик отметил: «Сервис годового обновления помог нашим программистам значительно сократить время на подготовку обновлений. Хотелось бы отметить оперативное реагирование на обращения и качественную работу специалистов компании».