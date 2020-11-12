МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста»

МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста», одного из крупнейших грузоперевозчиков Западной Сибири, осуществляющих перевозки по России, странам СНГ и Европе. Технологии резервного копирования, которые доступны в облаке CloudMTS, позволили компании решить задачу по защите данных от аппаратных сбоев, человеческих ошибок, вирусов и кибератак.

Облачный провайдер CloudMTS предоставил перевозчику сервисы облачного резервного копирования. На облачной площадке реализуется резервное копирование баз данных и программного обеспечения. Помимо создания резервных копий в облаке, сервис защищает компанию от вирусов, повышая безопасность данных. Используемые технологии в режиме реального времени отслеживают все активности на ресурсах клиента. Если обнаруживается нецелевое действие, то оно блокируется, и администратор получает уведомление.

Компания имеет филиалы в 19 городах России и Белоруссии, ежедневно доставляя грузы заказчикам по всей стране, а также за рубеж. «Верста» работает с большим числом заказчиков и партнеров, ежедневно ведя объемный документооборот и обрабатывая большие массивы данных. Все это требует доступности и бесперебойной работы информационных систем в режиме 24/7.

«Несколько месяцев назад мы имели неприятный опыт восстановления файлов после хакерских атак. Делали это вручную и порой безуспешно. Мы не могли позволить себе оказаться в подобной ситуации еще раз, поэтому приняли решение о необходимости воспользоваться услугами резервного копирования данных. При выборе поставщика бэкап-решений мы остановились на CloudMTS, поскольку давно знаем компанию МТС как надежного партнера для бизнеса. Уже не первый год пользуемся услугами мобильной связи провайдера», – сказал директор транспортной компании «Верста» Александр Кукарских.

«Технические проблемы с собственным хранилищем или атаки киберпреступников способны лишить компанию доступа к корпоративным данным на время или даже навсегда. В первом случае это будет означать временные затруднения и финансовые потери, во втором – возможно, даже уход с рынка. Потеря данных может сказаться негативным образом не только на бизнес-процессах, но и на главном – лояльности клиентов. Кроме того, повсеместная цифровизация бизнеса способствует росту спроса на услугу: ее подключают и системообразующие предприятия, и малый бизнес, и государственные органы. Только за последние полгода объем данных, хранимых томскими компаниями в облаке CloudMTS, вырос в пять раз», – отметила директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Резервное копирование для компании «Верста» реализуется на основе технологий Acronis. Среди преимуществ бэкап-сервисов CloudMTS – возможность самостоятельного управления параметрами резервного копирования через веб-консоль, а также копирование данных с любой площадки в один или несколько дата-центров, имеющих высокий уровень безопасности и отказоустойчивости.