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GMCS стала партнером Factory5 по внедрению ПО для промышленности

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Factory5 (входит в группу Ctrl2GO) и GMCS объявили о подписании партнерского соглашения. Стороны договорились продвигать программные продукты и реализовывать проекты на основе интеллектуального анализа данных для российских промышленных компаний.

«Сотрудничество с Factory5 позволит расширить портфель решений для цифровизации промышленности и совместно предлагать инновационные инструменты в области прогнозного обслуживания. Надеемся, что объединение экспертиз наших компаний также откроет новые возможности для развития практик Индустрии 4.0 в российской промышленности», — сказал Станислав Отинов, руководитель департамента производственных систем компании GMCS.

GMCS помогает промышленным предприятиям решать операционные и стратегические задачи управления активами, в том числе повышать производительность активов на всем жизненном цикле за счет использования инструментов прогнозирования и моделирования, управлять сервисным персоналом с помощью мобильных приложений.

«Мы рады, что к нашим партнерам присоединилась компания GMCS, которая обладает богатой историей, надежной репутацией и большим опытом внедрения инновационных бизнес-решений для российских и зарубежных заказчиков, — отметил Сергей Мень, коммерческий директор Factory5 (группа Ctrl2GO). — Уверен, что вместе мы сможем сделать технологии интеллектуального анализа данных ближе для промышленности, а также положительно повлиять на уровень конкурентоспособности отдельных предприятий и целой отрасли».

ИИ-экосистема продуктов компании Factory5 включает в себя решения для мониторинга и прогноза технического состояния оборудования, системы планирования и оптимизации ТОиР операционного и стратегического уровней, а также разработки для финансово-экономического и сценарного моделирования.



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