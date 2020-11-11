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Спецпроекты

В России собрали библиотеку эффективных примеров внедрения искусственного интеллекта

Интеграция Бизнес-приложения Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Альянс в сфере искусственного интеллекта создал открытую библиотеку AI Russia, куда войдут лучшие российские ИИ-проекты. Цель AI Russia — отразить главные тренды развития искусственного интеллекта в России и наглядно продемонстрировать варианты практического применения технологии.

Основной портфель библиотеки сформирован из уникальных проектов по внедрению ИИ с доказанным экономическим эффектом. Бизнес-кейсы станут наглядной иллюстрацией того, как на базе технологии можно создать эффективные продукты и сервисы для компаний, работающих в различных отраслях экономики: в банковском секторе, промышленности, телекоммуникациях, розничной торговле и здравоохранении.

В библиотеку попадают проекты, прошедшие многоступенчатую верификацию и конкурсный отбор. Экспертный совет предварительно рассматривает и оценивает зрелость решения и проработанность ключевого компонента на базе искусственного интеллекта. Финальная оценка зависит не только от технологичности, но и от бизнес-составляющей: какой экономический эффект оказало внедрение на деятельность компании.

Самые выдающиеся кейсы будут номинированы на AI Russia Awards — первую национальную премию в области бизнес-эффективности искусственного интеллекта.

«Технологии искусственного интеллекта применяются во всех наших продуктах и проектах и ежедневно помогают нам предоставлять уникальный пользовательский опыт для более чем 100 млн человек. Формирование устойчивого рынка решений на базе ИИ положительно скажется на эффективности российской экономики. Силами команды Mail.ru Group мы создали библиотеку кейсов, где собираем лучшие практики применения технологии, которые отражают реальные возможности решений и наглядно демонстрируют выгоды от внедрения», — сказал Роман Стятюгин, руководитель аналитических сервисов PREDICT, Mail.ru Group.

«Популярность искусственного интеллекта с каждым годом растет. Мы считаем демонстрацию практического применения технологии бизнес-сообществу одной из приоритетных задач Альянса. Цель AI Russia — представить бизнес-кейсы с доказанной эффективностью для вдохновения и дальнейшего тиражирования. Библиотека будет развиваться и регулярно пополняться, и мы уверены, что совсем скоро проект станет “зеркалом” российского рынка ИИ», — отметил Кирилл Булатов, генеральный директор Альянса в сфере искусственного интеллекта.

«Группа ЦРТ совместно с Центром диагностики и телемедицины реализует проект по автоматическому оформлению протоколов лучевой диагностики с помощью речевых технологий. Решение позволило сократить время на подготовку медицинских протоколов на 22%, позволило увеличить число пациентов, обслуживаемых врачом за смену на 17%. Точность распознавания речи на данный момент составляет 97-98%. Благодаря тематическим модулям система распознает все медицинские термины и выражения, включая аббревиатуры и сокращения. Добавление кейса в библиотеку успешных проектов AI Russia — признание его эффективности не только медицинским сообществом, но и экспертами Альянса по развитию искусственного интеллекта. Работа Альянса, создание библиотеки AI Russia, со столь детальной верификацией эффектов каждого кейса, а также прорывы технологических компаний могут иметь синергетический эффект, развивая российский и мировой рынок искусственного интеллекта», — сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

«Использование современных технологий на базе искусственного интеллекта с применением методов машинного обучения позволило Росэлторгу существенно улучшить не только качество коммуникации с клиентами, но и повысить эффективность приглашения поставщиков к участию в закупках. Количество торгов с итоговым заключением договора выросло на 5,3 процента», - сказал первый заместитель генерального директора «Росэлторг» Андрей Кашутин.

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