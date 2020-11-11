В обновлении «МойОфис» появились 122 новые функции и поддержка российской криптографии

«Мойофис» реализовала поддержку российских криптоалгоритмов для шифрования и электронной подписи сообщений в настольных, веб- и мобильных приложениях. Одновременно вышел новый релиз 2020.02.R2: таблицы стали открываться быстрее в 8 раз, улучшены почтовые и календарные системы, добавлены функции работы с фигурами и сводными таблицами, а также расширен состав комплекта средств для разработчиков.

«Мойофис» реализовала поддержку отечественных сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ) в почтовых приложениях и редакторах документов на любых платформах — настольных компьютерах, мобильных устройствах и в веб-браузерах.

Использование российских криптоалгоритмов позволяет добиться юридической значимости коммуникаций в соответствии с действующим законодательством, повысить защищенность каналов связи и способствует снижению рисков несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.

Для реализации отечественных криптоалгоритмов выбрана линейка продуктов «КриптоПро», как наиболее распространенная на территории РФ, особенно в органах государственной власти и крупных коммерческих структурах. Продукты «КриптоПро» поддерживают широкий спектр носителей ключевой информации и все операционные системы, на которых работает «МойОфис».

Для использования функций электронной подписи и шифрования почтовых сообщений, пользователям продуктов «МойОфис» потребуется дополнительно приобрести клиентские и серверные лицензии криптопровайдера «КриптоПро CSP», а также получить сертификаты ключа проверки электронной подписи. «МойОфис» поддерживает все наиболее распространенные типы ключевых носителей.

В продуктах «МойОфис» появилась поддержка российских криптографических алгоритмов при использовании протокола TLS (Transport Layer Security), который необходим для надежной защиты информации при передаче данных по публичным сетям. Такая функция позволяет при использовании сертифицированных средств криптографической защиты информации реализовать выполнение требований законодательства РФ в части защиты каналов связи.

Для обеспечения подтверждения авторства, целостности и конфиденциальности сообщений электронной почты применяется наиболее распространенный стандарт S/MIME, в котором была реализована поддержка российских криптоалгоритмов.

Пользователи могут шифровать исходящие письма, а также открывать входящие зашифрованные сообщения. При этом, текст и вложения зашифрованного сообщения доступны только на время работы с данным сообщением. Для работы с зашифрованной корреспонденцией понадобятся ключи электронной подписи.

Почтовая система также обеспечивает проверку наличия и верификацию сертификатов получателей — в том случае, если у одного и более получателей сертификат отсутствует или недействителен, то отправка почтового сообщения будет невозможна. Для каждой учетной записи можно указать личный сертификат, при этом, адрес электронной почты должен совпадать с адресом в сертификате. Также можно настроить действия по умолчанию, которые обеспечат возможность подписывать и шифровать все новые сообщения электронной почты.

В профиле пользователей приложения ««МойОфис контакты» добавлен раздел «Безопасность», где отображается информация о сертификате пользователя.

Почтовый клиент для настольных компьютеров получил востребованную в корпоративном мире функцию отзыва электронных писем. Теперь пользователи могут вернуть отправленное сообщение, причем, отправитель может выбрать конкретных получателей, у которых необходимо изъять отправление. Система проверит возможность возврата и в случае, если адресат еще не открыл письмо, оно будет отозвано и удалено из входящих писем. При этом, автор письма получит автоматическое уведомление о результатах выполнения операции.

Управление событиями в календарной системе также было усовершенствовано. При внесении каких-либо изменений в существующее событие, пользователи могут выбирать кто получит уведомление — только новые добавленные участники или все адресаты. Такая возможность появляется при добавлении новых участников, изменении темы либо описания события. В случае смены даты или времени события происходит автоматическое уведомление всех участников.

Обновление улучшает возможности планирования времени в календарной системе. В ««МойОфис» Почта» появился веб-интерфейс для предоставления доступа к календарям, который упрощает планирование общекорпоративных событий. Функция предоставляет доступ на чтение или редактирование календаря любому числу пользователей одновременно, что улучшает горизонтальное и вертикальное взаимодействие сотрудников. Например, HR-департамент может открыть общий календарь событий компании для всего коллектива, а руководитель отдельного подразделения или рабочей группы — только для непосредственно вовлеченных людей.

Наиболее существенными улучшениями табличного редактора «МойОфис» стали изменения в механизме отображения сводных таблиц. Теперь пользователям доступна возможность работы с фильтрами на уровне как строк или колонок, так и всех данных целиком. При обновлении сводной таблицы выбранные фильтры сохраняются, что облегчает взаимодействие нескольких пользователей.

Функции работы с фигурами также претерпели изменения. В редакторах «МойОфис» появилась поддержка фигур переменного размера — редакторы документов теперь могут корректно отображать их вне зависимости от ширины текста внутри. Это особенно востребовано в информационных системах, где происходит автоматическая генерация фигур, например, оттисков подписи, ширина которой может варьироваться из-за количества букв в фамилии или должности автора документа.

«В 2020 году наиболее важным трендом в области программного обеспечения стала защита пользовательских данных — из-за пандемии многие сотрудники госструктур и крупных предприятий были вынуждены использовать небезопасные каналы обмена информацией. «МойОфис» внимательно следит за изменением конъюнктуры рынка и своевременно добавляет необходимые функции, которые способны обеспечить более высокий уровень информационной безопасности с применением российских криптографических технологий», — сказал Евгений Фенюшин, директор по продуктам «МойОфис».