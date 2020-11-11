SUSE представила SUSE Enterprise Storage 7

SUSE объявила о выходе решения для организации хранилищ данных корпоративного класса SUSE Enterprise Storage 7. Это один из первых коммерческих дистрибутивов, созданных на базе нового релиза системы организации сетей хранения с открытым кодом Ceph — Octopus.

Как подчеркивают в SUSE, при создании дистрибутива в компании руководствовались стремлением помогать в превращении корпоративной инфраструктуры ИТ в мощный инструмент, поддерживающий рост бизнеса и защищающий информационные ресурсы предприятия.

Данные — жизненная сила современного предприятия, а хранилище можно назвать его сердцем. Сохранение, защита экспоненциально растущих массивов данных и управление ими без выхода за рамки бюджета входят в число самых важных задач, стоящих сегодня перед организациями. Масштабируемые, стабильные, надежные решения для хранения данных необходимы предприятиям для получения конкурентного преимущества.

SUSE активно участвовала в создании нового релиза Ceph— инженеры компании руководили разработкой двух его ключевых компонентов, модуля администрирования cephadm и интегрированной с ним интерактивной панели мониторинга.

Как утверждают в компании, SUSE Enterprise Storage 7 позволяет организациям вывести управление хранилищем и данными на качественно новый уровень, получив возможность использования всех преимуществ облачных технологий. Решение позволяет более эффективно задействовать доступные данные для оптимизации операций, анализа клиентуры и рынка, подготовки новых продуктов и услуг, добавляют в SUSE. На базе системы можно создать простое в администрировании, гибкое контейнеризованное хранилище, отличающееся высокой надежностью и повышенной скоростью доставки данных. Внедрение SUSE Enterprise Storage избавляет от привязки к поставщикам проприетарного оборудования за счет перехода на открытое, универсальное программно-реализуемое хранилище.

Благодаря своей контейнерной архитектуре SUSE Enterprise Storage устраняет взаимозависимости с операционной системой и обеспечивает единую процедуру развертывания независимо от применяемой предприятием среды. Кроме того, контейнеры облегчают управление решением и процесс его обновления.

Новый фреймворк администрирования на базе cephadm заменяет все ранее применявшиеся фреймворки для продуктов различных поставщиков. Панель мониторинга обеспечивает комплексное отображение состояния хранилища, уменьшая вероятность ошибки оператора и упрощая выполнение основных задач администрирования. Больше не нужно управлять кластером с помощью интерфейса командной строки — теперь главные функции доступны из графического интерфейса.

Решение позволяет создавать хранилища для сред Kubernetes, предоставляя предприятиям возможность уменьшить масштабы инфраструктуры ИТ и затраты на нее за счет совместного размещения вычислительных ресурсов и хранилища в кластере Kubernetes.

В SUSE позаботились об организациях с инфраструктурой на базе Windows, передав сообществу Open Source первый драйвер блочного интерфейса доступа к Ceph. Если раньше для соответствующих задач требовался шлюз iSCSI, то теперь, благодаря драйверу, упростилась настройка и существенно уменьшилась задержка при работе с хранилищем.

Пользователи SUSE Enterprise Storage 7 отмечают, что контейнерная архитектура и модуль cephadm обеспечивают значительные преимущества при работе с решением. В частности, ускорились процедуры изменения кластера, а кроме того, стало проще контролировать его настройки, благодаря конфигурационным файлам, составленным на декларативном языке YAML.