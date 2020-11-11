Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

SUSE представила SUSE Enterprise Storage 7

Интеграция Системное ПО SUSE
, Текст: Владимир Бахур

SUSE объявила о выходе решения для организации хранилищ данных корпоративного класса SUSE Enterprise Storage 7. Это один из первых коммерческих дистрибутивов, созданных на базе нового релиза системы организации сетей хранения с открытым кодом Ceph — Octopus.

Как подчеркивают в SUSE, при создании дистрибутива в компании руководствовались стремлением помогать в превращении корпоративной инфраструктуры ИТ в мощный инструмент, поддерживающий рост бизнеса и защищающий информационные ресурсы предприятия.

Данные — жизненная сила современного предприятия, а хранилище можно назвать его сердцем. Сохранение, защита экспоненциально растущих массивов данных и управление ими без выхода за рамки бюджета входят в число самых важных задач, стоящих сегодня перед организациями. Масштабируемые, стабильные, надежные решения для хранения данных необходимы предприятиям для получения конкурентного преимущества.

SUSE активно участвовала в создании нового релиза Ceph— инженеры компании руководили разработкой двух его ключевых компонентов, модуля администрирования cephadm и интегрированной с ним интерактивной панели мониторинга.

Как утверждают в компании, SUSE Enterprise Storage 7 позволяет организациям вывести управление хранилищем и данными на качественно новый уровень, получив возможность использования всех преимуществ облачных технологий. Решение позволяет более эффективно задействовать доступные данные для оптимизации операций, анализа клиентуры и рынка, подготовки новых продуктов и услуг, добавляют в SUSE. На базе системы можно создать простое в администрировании, гибкое контейнеризованное хранилище, отличающееся высокой надежностью и повышенной скоростью доставки данных. Внедрение SUSE Enterprise Storage избавляет от привязки к поставщикам проприетарного оборудования за счет перехода на открытое, универсальное программно-реализуемое хранилище.

Благодаря своей контейнерной архитектуре SUSE Enterprise Storage устраняет взаимозависимости с операционной системой и обеспечивает единую процедуру развертывания независимо от применяемой предприятием среды. Кроме того, контейнеры облегчают управление решением и процесс его обновления.

Новый фреймворк администрирования на базе cephadm заменяет все ранее применявшиеся фреймворки для продуктов различных поставщиков. Панель мониторинга обеспечивает комплексное отображение состояния хранилища, уменьшая вероятность ошибки оператора и упрощая выполнение основных задач администрирования. Больше не нужно управлять кластером с помощью интерфейса командной строки — теперь главные функции доступны из графического интерфейса.

Решение позволяет создавать хранилища для сред Kubernetes, предоставляя предприятиям возможность уменьшить масштабы инфраструктуры ИТ и затраты на нее за счет совместного размещения вычислительных ресурсов и хранилища в кластере Kubernetes.

В SUSE позаботились об организациях с инфраструктурой на базе Windows, передав сообществу Open Source первый драйвер блочного интерфейса доступа к Ceph. Если раньше для соответствующих задач требовался шлюз iSCSI, то теперь, благодаря драйверу, упростилась настройка и существенно уменьшилась задержка при работе с хранилищем.

Пользователи SUSE Enterprise Storage 7 отмечают, что контейнерная архитектура и модуль cephadm обеспечивают значительные преимущества при работе с решением. В частности, ускорились процедуры изменения кластера, а кроме того, стало проще контролировать его настройки, благодаря конфигурационным файлам, составленным на декларативном языке YAML.

Другие материалы рубрики

Власти России хотят отобрать у искусственного интеллекта авторские права

В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах»

ОНЛАЙН-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября

Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа»

В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт

Мишень CNews: BPM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке BPM

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Презентация новых Apple MacBook: революция на рынке компьютеров?

Лучшие VPN-расширения для браузеров: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое LiDAR и зачем он нужен в iPhone?

Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года?

Показать еще

Наука

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online