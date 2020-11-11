EAM-решение IBS получило сертификат «1С:Совместимо»

Решение IBS по управлению ТОиР (EAM) для платформы «1С:Предприятие» получило сертификат «1С:Совместимо» и успешно прошло нагрузочное тестирование на 10 тыс. одновременно работающих пользователей. Система управления промышленными активами позволит крупным корпорациям и холдингам обеспечить сквозную аналитику и единство бизнес-процессов в рамках управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования.

Решение IBS предназначено для автоматизации бизнес-процессов учета, управления НСИ, техническим обслуживанием, ремонтом основных фондов и рассчитано на большие нагрузки, присущие корпоративному сегменту. Система управления охватывает все процессы жизненного цикла актива — от его монтажа до момента вывода из эксплуатации.

«Наша разработка сочетает лучшие методологии и практики как зарубежных, так и российских систем класса EAM, управления ТОиР, а также тесно интегрировано со смежными процессами, реализованными на платформе «1С:ERP». Типовые бизнес-процессы модуля EAM имеют широкий спектр по настройке и адаптации под требования конкретного предприятия, строящего свою систему управления портфелем активов в соответствии с требованиями стандарта ISO 55001», — отметил Дмитрий Васильев, директор практики «1С» в компании IBS.

При разработке решения основное внимание было уделено возможности описания любых типов и видов активов: точечных, распределенных или линейно-протяженных без доработки системы, а также любых существующих подходов к обслуживанию активов средствами настройки систем. Другими важными задачами стало обеспечить использование множественной классификации и альтернативного структурирования активов наряду с гибкой реализацией бизнес-процессов управления промышленными активами, средствами настройки без использования дополнительных разработок. Специалисты IBS стремились обеспечить возможность круглосуточной работы нескольких тысяч пользователей даже при значительном числе активов (10 млн и более).

«При активном участии вендора компания IBS на собственных мощностях организовала и успешно провела нагрузочное тестирование разработанного решения, которое заключалось в одновременной работе 10 тыс. пользователей с информацией о 7,5 млн активов. Объем транзакционных данных соответствовал примерно годовому объему записей, формирующихся при управлении промышленными активами: планирование и выполнение ремонтов, учет параметров работы оборудования. Нам было крайне важно получить стабильное решение, которое полностью удовлетворит ожидания заказчиков как в части имеющихся функций, так и по удобству его использования. Это удалось», — сказал Илья Кулаков, директор департамента автоматизации производства в IBS.