Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA

Интеграция Внедрения ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Инвестиционный банк «Веста» упростил процессы приема и обслуживания клиентов за счет интеграции в BPM-систему ELMA решения компании Smart Engines для распознавания паспорта РФ. Интеграция технологии распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader была выполнена специалистами компании ELMA.

Ввод данных паспортов и других документов является одной из самых рутинных и ресурсоемких задач для сотрудников банка, работающих с клиентами и их данными. В большинстве случаев всю информацию приходится заполнять вручную, что занимает достаточно много времени. При этом качество ввода данных зависит от усталости сотрудника в течении рабочего дня. С целью сокращения возможных ошибок и повышения эффективности рабочих процессов ELMA и Smart Engines предоставили Банку «Веста» совместное решение, которое позволяет за несколько секунд автоматически распознать паспорт и внести данные в BPM-систему.

Теперь при открытии банковского счета или выполнении любых операций, при которых представителям компаний и ИП необходимо предоставлять паспорт, сотрудникам банка не нужно вбивать необходимые для идентификации клиента данные. Достаточно лишь отсканировать или показать паспорт веб-камере и технология Smart IDReader автоматически извлечет данные, которые используются для поиска информации о клиенте в информационной системе банка. Если клиент будет найден, то в системе откроется уже существующая карточка клиента, если нет, – то оператору будет предложено создать новую карточку.

«Качественные технологии автоматического распознавания и ввода данных значительно ускоряют процесс обслуживания клиентов, делают его более комфортным для клиента. Совместное решение Smart Engines и ELMA позволило вывести предоставляемые нами услуги для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей на новый уровень», – сказал руководитель процессного офиса Банка «Веста» Андрей Александров.

«На примере этого проекта мы видим эффективный тандем технологий Искусственного интеллекта, который воплощен в OCR-решениях от Smart Engines, и BPMS от ELMA. В рабочем процессе на одной из рутинных операций произошла эффективная замена сотрудника банка на «распознающего документ робота». Будущее уже наступает, в одном рабочем процессе скоро будут трудиться роботы с ИИ, RPA-роботы и живые сотрудники компаний», – отметил коммерческий директор компании ELMA Андрей Чепакин.

«Наши разработки в области компьютерного зрения и новых архитектур нейронных сетей обеспечивают высокую точность, скорость и безопасность процесса распознавания. Интеграция наших технологий в систему управления бизнес-процессами ELMA для извлечения паспортных данных позволяет в полной мере раскрыть преимущества подхода BPM при обслуживании клиентов», – сказал генеральный директор Smart Engines, кандидат технических наук Владимир Арлазаров.

Другие материалы рубрики

Власти России хотят отобрать у искусственного интеллекта авторские права

В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах»

ОНЛАЙН-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября

Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа»

В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт

Мишень CNews: BPM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке BPM

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Презентация новых Apple MacBook: революция на рынке компьютеров?

Лучшие VPN-расширения для браузеров: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое LiDAR и зачем он нужен в iPhone?

Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года?

Показать еще

Наука

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online