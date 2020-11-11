Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

«АктивБизнесКонсалт» приняла участие в Cnews Forum 2020

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Компания «АктивБизнесКонсалт» (АБК) представила свои разработки в области речевой аналитики на ежегодном CnewsForum2020.

Речевая аналитика набирает популярность и востребованность во всем мире, когда каждая компания борется за клиента – об этом сообщила Татьяна Орлова, начальник отдела интеграции АБК, выступая на форуме «CNewsForum 2020: Информационные технологии завтра».

Эксперт подробно рассказала о международном опыте использования технологии, сделав акцент на применении лучших практик на рынке России.

Речевая аналитика – высокоэффективный инструмент, который позволяет улучшить качество работы контакт-центров за счёт глубокого анализа массива диалогов операторов с клиентами, подчеркнул эксперт АБК.

«В текущей ситуации, сложившейся на фоне пандемии, задача любого бизнеса - сохранить прибыль и не потерять в эффективности. Речевая аналитика позволяет не только автоматизировать работу кол-центра, но и сократить издержки за счет глубокой аналитики массивов переговоров, выявляя и предотвращая ошибки операторов. Решение учитывает интересы и потребности лидеров финансовой отрасли, поэтому для многих компаний с колл-центрами такой инструмент – способ шагнуть вперед и превзойти конкурентов» - считает Татьяна Орлова

Речевая аналитика – один из флагманских продуктов, который представлен на рынке компанией АБК под брендом VSRobotics.

«CNewsForum 2020: Информационные технологии завтра» прошел 10 ноября 2020 года. Предcтавители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики приняли участие в дискуссии о том, как будет проходить информатизация экономики и госсектора в ближайшие годы.

VoiceSystemsRobotics— бренд, основанный «АБК» в апреле 2020 года. VoiceSystemsRobotics (VSR, VS Robotics) отвечает за развитие разработок компании в области речевых технологий.

Бренд создает IT решения, которые помогают сокращать расходы на коммуникации с клиентами, повышают эффективность рабочих процессов и легко адаптируются под любые направления бизнеса.

Другие материалы рубрики

Власти России хотят отобрать у искусственного интеллекта авторские права

В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах»

ОНЛАЙН-вебинар «Факторы успешного выбора контакт-центра» 18 ноября

Власти хотят построить в Арктике сеть ЦОДов на основе российского ПО и «железа»

В битве за право создать ГИС подрядчик сбил цену в 11 раз и не стал подписывать контракт

Мишень CNews: BPM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке BPM

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Презентация новых Apple MacBook: революция на рынке компьютеров?

Лучшие VPN-расширения для браузеров: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое LiDAR и зачем он нужен в iPhone?

Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года?

Показать еще

Наука

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online