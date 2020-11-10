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В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice

Интеграция Бизнес-приложения

В cистеме «Галактика ERP» реализована полная поддержка LibreOffice, свободно распространяемого офисного пакета с открытым исходным кодом, который является бесплатным для частного, образовательного или коммерческого использования.

В процессе работ был реализован системный механизм интеграции, адаптировано около 700 шаблонов на базе которых формируется более 4 тыс. отчетных форм.

Система «Галактика ERP» полностью разрабатывается на инструментарии собственной разработки, который минимально зависит от импортных компонентов, в настоящее время идет интенсивная работа по исключению любой зависимости от иностранных разработок и реализация поддержки свободного офисного пакета – важнейший шаг в этом направлении, считают разработчики системы.

«Мы не только обеспечили возможность формирования всей отчетности, ранее формируемой в MS Office, средствами LibreOffice, но и планомерно будем переводить на данный офисный пакет все без исключения отчетные формы системы «Галактика ERP», централизованно обеспечивая их поддержку и развитие. Кроме исключения зависимости от иностранных производителей проприетарного ПО, для наших клиентов обеспечивается возможность существенно сократить затраты на оснащение автоматизированных рабочих мест», - сказал Евгений Венгер, руководитель дирекции ERP корпорации «Галактика».

LibreOffice - офисный пакет, полностью совместимый с 32/64-битными системами, переведен более чем на 30 языков мира. Поддерживает большинство популярных операционных систем, включая GNU/Linux, Microsoft Windows и macOS.

Офисный пакет состоит из нескольких компонентов: текстовый редактор Writer, табличный редактор Calc, средство создания и демонстрации презентаций Impress, векторный редактор Draw, редактор формул Math, система управления базами данных Base.

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