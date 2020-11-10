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В Mango Office появился центр управления интеграциями

Интеграция Бизнес-приложения

«Манго Телеком» представила конструктор для сложных интеграций. Он поможет компаниям, если их ИТ-инфраструктура использует комплекс инструментов и учетных систем, которые взаимодействуют между собой и обмениваются данными, а бизнес-процессы требуют действий на одной платформе по наступлению определенных событий в другой.

Как разъяснили в «Манго Телеком», по сути речь идет о менеджере интеграционных пакетов — центре интеграций. Несмотря на то, что конструктор работает в личном кабинете Mango Office, настраиваются не только взаимодействия одноименных коммуникационных сервисов с внешним софтом, но и связки других приложений между собой.

«Например, по факту звонка виртуальная АТС Mango Office передает данные коллтрекинга в рекламный кабинет, чтобы использовать их для оптимизатора конверсий, и одновременно в CRM-систему — уже в качестве задачи менеджерам по продажам. Далее, из CRM, уже по факту состоявшейся покупки, — в систему SMS-информирования, чтобы в будущем поддерживать повторные продажи периодическими офферами, — сказала менеджер по продуктовому маркетингу «Манго Телеком» Юлия Федорович.

Такие мультитриггерные цепочки могут быть произвольной длины, конструктор позволяет комбинировать функции более сотни различных приложений, чтобы в итоге автоматизировать бизнес-процессы значительной сложности, полностью снимая необходимость затрачивать человеческий ресурс на управление данными, их перенос с одной платформы на другую и запуск следующего этапа работы в режиме ручного управления.

«Для пользователя конструктор интеграций — это интерактивный, интуитивно понятный интерфейс, — отметила Федорович. — Передача данных и необходимые действия начинают работать спустя буквально несколько минут после создания схемы интеграций, причем участия разработчиков ни на каком этапе не требуется. Любой сервис, доступный в конструкторе, полностью готов к работе, необходим лишь доступ к учетным записям».

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