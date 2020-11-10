Orange помогает Lacroix Group готовиться к внедрению 5G

Orange и Lacroix Group изучают преимущества 5G для внедрения на заводе Lacroix Electronix во французском городе Монрево-сюр-Эвр. Это предприятие, специализирующееся на разработке электроники, производстве встроенных систем и подключенных промышленных систем, является “окном” в будущее промышленности. Сейчас в рамках проекта Symbiose на нем проводятся полномасштабные испытания возможностей сетей 5G в промышленности. Тестируемые технологии будут применяться при строительстве “завода будущего” Lacroix Electronics, планируемого к открытию в 2021 году. В качестве инструмента для трансформации бизнеса 5G позволит внедрить в промышленности концепцию “модульной фабрики”, облегчив управление техническими системами на производстве.

Для проведения этого теста компания Orange разработала и развернула внутреннюю 5G-сеть на базе оборудования Ericsson: внутри завода установлены четыре 5G-антенны Ericsson Dot, которые обеспечивают покрытие производственных площадей сетью связи на экспериментальных частотах; Orange управляет виртуализированной сетью, объединяющей дата-центр Orange и завод Lacroix Electronics. Это дает возможность обеспечить безопасную и быструю обработку данных, а также эффективность и производительность сети, оптимальную для нужд Lacroix Electronics.

Внедряемые Lacroix Electronics и Orange инновационные решения упростят адаптируемость завода к меняющимся производственным нуждам. Например, надежная беспроводная связь позволит гибко изменять организацию производственных участков в соответствии с видом выпускаемой продукции.

Кроме того, надежность 5G позволит лучше контролировать качество производства. Так, снимая в реальном времени и в высоком разрешении процесс производства, можно проверять качество сварных швов или правильность сборки изделий. Комбинируя отправку изображений в реальном времени с работой обучающихся систем распознавания изображений, можно гарантировать отсутствие брака в произведенной продукции, и, в случае необходимости, оперативно перенастроить станки.

Orange и Lacroix Group тестируют 5G для улучшения управления техническими системами зданий и инфраструктуры. Эксперимент проводится в контролируемой среде цеха, где производятся электронные карты для авиации. Сборка компонентов здесь требует строгого температурного и гидрометрического контроля во избежание повреждений. Подключенное оборудование, контролирующее эти параметры в реальном времени, предоставляется подразделением Lacroix Environment, специализирующемся на управлении водными и энергетическими сетями. Оптимизация настроек оборудования позволяет предотвратить чрезмерное потребление энергии, а 5G дает возможность подключить все необходимые датчики, количество которых на заводе постоянно растет. Фактически, 5G сможет обеспечить работу большого количества устройств, вплоть до 1 миллиона датчиков на км² (стандарт 3GPP 5G). В итоге, благодаря увеличению числа датчиков, можно будет рассчитать потребление энергии и объем выбрасываемых парниковых газов при производства каждого продукта.

Корпоративные клиенты Orange смогут посетить завод Lacroix Electronics в течение ограниченного периода, чтобы узнать о преимуществах 5G для Индустрии 4.0.

«Мы рады возможности поработать с Lacroix Group в рамках проекта Symbiose. Уверены в том, что 5G станет стимулом ускорения цифровизации промышленности и конкурентным рычагом как для экономической среды, так и для предприятий любого размера», — сказал Хельмут Райзингер (Helmut Reisinger), генеральный директор Orange Business Services.

«Французская электронная промышленность модернизируется. Мы в Lacroix Group уверены в необходимости внедрения беспроводных технологий. Это инструмент, позволяющий справиться с увеличением объемов хранимых данных на наших предприятиях. В первую очередь это информация, которая позволяет нам проводить профилактическое обслуживание и предоставлять результаты мониторинга нашим клиентам в режиме реального времени. Совместный проект поддерживает нашу стратегию Smart Industry и нашу электронную фабрику будущего — Symbiose, которая будет запущена в конце 2021 года», — заявил Винсент Бедуин (Vincent Bedouin), генеральный директор Lacroix Group.