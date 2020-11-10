Горнодобывающая компания внедрила SDS решение Commvault

Commvault сообщила о внедренном решении и опыте его успешного использования в старейшей шведской горнодобывающей компании.

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) активно использует аналитику данных для обеспечения прибыльности бизнеса и безопасности труда на своих железных рудниках с глубинными шахтами на крайнем севере Швеции. Для поддержания непрерывной работы рудников бизнес LKAB должен работать круглосуточно 365 дней в году, поэтому компании требовалось решение по управлению и хранению данных, гарантирующее 100-процентную непрерывность бизнес-операций. Необходимо было обеспечить круглосуточную работу рудников и сократить до нуля простои, надежно защитить постоянно увеличивающиеся огромные объемы данных IoT и быть готовым к непредсказуемому взрывному росту данных. Также LKAB хотела устранить полную зависимость от одного вендора, убрать существенные затраты на периодическое обновление лицензий и масштабирование специализированных систем резервного копирования. Также нужно было обеспечить максимально быстрый доступ к данным - при использовании мощностей удаленных облачных дата-центров возникала существенная задержка передачи данных.

Решением стало внедрение Hedvig Distributed Storage Platform, универсальной платформы для хранения разных типов данных, и построение второго кластера хранения для дальнейшего масштабирования емкости. В результате обеспечена гибкость для хранения растущих объемов данных IoT без установки дополнительных серверов, расширения сетевой инфраструктуры и прерывания нормальной работы. За счет устранения задержек, возникавших раньше при обмене данными с удаленными облачными дата-центрами, обеспечена круглосуточная работа рудников и пользователи всегда могут мгновенно получать нужные им данные. Достигнута значительная экономия затрат на долговременное хранение, и эти затраты будут предсказуемыми даже при взрывном росте данных. Обеспечена гибкость и высокая эффективность сетевого резервного копирования и архивирования. Внедрение было выполнено за один день.

«Главное преимущество Hedvig Distributed Storage Platform – это возможность масштабирования емкости без замены оборудования. Мы можем увеличивать ресурсы хранения без установки новых серверов или расширения сетевой инфраструктуры», – сказал Роберт Похьянен, консультант по системам хранения дата-центра LKAB.

Переход на Hedvig помог LKAB справиться с непрерывным потоком данных IoT, которые каждую минуту генерируют сейсмические датчики, установленные внутри гор и на их поверхности. Эти данные необходимы для анализа состояния стен туннелей рудников и определения, на каких участках туннелей нужно укрепить стены чтобы предотвратить их разрушение.

Ранее для хранения резервных копий LKAB использовала решение другого вендора, у которого стоимость хранения одного терабайта данных существенно возрастала если срок хранения был более 30 дней. Решение Hedvig оказалось существенно более доступным по цене для долговременного хранения архивных данных.

«LKAB использует решение Hedvig, позволяющее гибко выделять емкость при незапланированном взрывном росте объемов данных, что обеспечивает прогнозируемость расходов. Я могу точно сказать своему начальству, сколько будет стоить хранение X терабайт данных на Hedvig. Если бы мы использовали сервисы хранения в облаках, то я мог бы назвать только примерную стоимость без гарантии, что она никогда не окажется намного больше», – отметил Роберт Похьянен.

Благодаря реализованному на базе Hedvig надежному хранению больших объемов данных внутри корпоративной ИТ-инфраструктуры сотрудники LKAB могут получить доступ к ним в любое время и полностью устранен риск недоступности данных из-за отсутствия связи с Интернетом. Внедрение Hedvig не только дало значительную экономию расходов по сравнению с использованием облачных сервисов, но улучшило эффективность за счет легкости использования и гибкости хранения.

Решение Commvault Hedvig было развернуто в LKAB всего за сутки и уже к концу дня было готово к хранению данных без прерывания нормальной работы компании.