«Главстрой» применил решения Dell Technologies для ИТ-инфраструктуры

«Главстрой» сообщил об использовании решений Dell Technologies для развития ИТ-инфраструктуры. Компания в качестве платформы хранения данных применила гибридные массивы хранения Dell EMC серии SC v3020.

Система может быть объединена с другими массивами серии SC: 5020, 7020, 9000, что позволяет объединить несколько гетерогенных массивов серии SC в кластер. Унифицированное управление дает возможность одинаково удобно управлять разными системами хранения данных серии SC.

Программно-аппаратные решения на базе Dell EMC упрощают взаимодействие между локальными центрами обработки данных и облаками внешних операторов.

Выбранная технология хранения решает задачи постоянного роста объема информации и поддержки новых бизнес-процессов в компании.

Компания «Главстрой» в рамках системы гибкого управления реализует стратегию гибридной ИТ-инфраструктуры, что позволило получить масштабируемую, отказоустойчивую, готовую к любым изменениям и простую в эксплуатации информационно-технологическую экосистему.