Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Система видеоидентификации группы ЦРТ внедрена на 70 транспортных объектах России

ПО Софт Интеграция Внедрения

Группа компаний ЦРТ (входит в экосистему «Сбера») осуществила семидесятый проект по внедрению системы видеоидентификации «Визирь» на транспортных объектах России. Новым внедрением стал запуск биометрической системы «Визирь» в аэропорту Бугульма (Татарстан).

Данной системой уже оснащены объекты транспортной инфраструктуры по всей России: метро, транспортно-пересадочные узлы, авто- и железнодорожные вокзалы. Решение применяется в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Южно-Сахалинске и других городах. Биометрическая система, интегрированная в систему видеонаблюдения, позволяет осуществлять верификацию и идентификацию физических лиц, помогает выявлять правонарушителей и организовывать превентивные меры защиты. Кроме того, система позволяет фиксировать места повышенного скопления людей и на базе этой информации строить и выгружать отчеты. На основе полученной информации можно принимать решения для повышения комфорта пассажиров, например, по оптимизации транспортных потоков. Система «Визирь» объединяет качественный алгоритм, цифровые технологии видеоидентификации, а также отработанный в рамках реализованных проектов инженерный подход. Разработка позволяет разграничивать данные открытых и закрытых сегментов системы безопасности компаний и обеспечивает соответствие системы техническим требованиям каждого объекта и надежную защиту данных.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Большинство стран мира внедряет ИИ-решения на основе компьютерного зрения для обеспечения безопасности крупных инфраструктурных, в том числе спортивных и транспортных объектов, которые являются частью концепции ʺБезопасный городʺ. По данным AI Global Surveillance Index, такие решения использует 75 стран мира. Собственные разработки в этой области применяются и в России. Один из глобальных трендов рынка безопасности – осознание и применение продуктов на базе нейронных сетей, биометрических систем как эффективного инструмента обеспечения безопасности. В перспективе на базе ʺБезопасного городаʺ могут создаваться smart-сервисы: система ʺВизирьʺ, которая сейчас применяется для обеспечения транспортной безопасности, в перспективе может стать основой для внедрения бесконтактного (ʺпо лицуʺ) прохода, например, в аэропорт, поможет совершенствовать транспортную отрасль, создать новый уровень комфорта в масштабе городов и стран».

В основе продукта группы ЦРТ — собственные разработки, в том числе алгоритм распознавания. С помощью системы видеоидентификации «Визирь» в 2014 г. был реализован первый в мире биометрический стадион «Петровский» в Санкт-Петербурге. Сегодня она работает на «Газпром арене» в Санкт-Петербурге, «ВТБ арене» в Москве и на других объектах. В спорте она помогает создать безопасную и комфортную среду: снизить имиджевые и финансовые потери, вызванные противоправными действиями болельщиков, предотвратить появление на стадионе тех, кому доступ запрещен, оперативно реагировать на попытки прохода по чужим абонементам. Система применялась и на площадках фестиваля болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018, где использовались новые технологии и решения различных российских и зарубежных вендоров. Успех эксплуатации и высокая оценка экспертов обеспечили тиражируемость: за последние семь лет «Визирь» внедрили более чем на 15 стадионах и ледовых аренах, которые принимали регулярные чемпионаты и международные соревнования. Кроме того, «Визирь» работает в масштабе целых городов: шесть городов России успешно реализует концепцию «Безопасный город» и Smart-city с применением решения ЦРТ.

Система «Визирь» первой в России получила ключевой сертификат соответствия согласно Постановлению Правительства №969, интегрирована с рядом сертифицированных систем обзорного видеонаблюдения.

Другие материалы рубрики

Мишень CNews: BPM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке BPM

Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку

В России создана оригинальная процессорная архитектура, способная потеснить NVidia

«Росатом» переводит 90 тыс. сотрудников на отечественное ПО

Крошечный процессор Apple обогнал топовый чип Intel по производительности в одном тесте и проиграл в других

МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года

Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM

Техноблог

Есть ли вред от беспроводных наушников?

Как выбрать Wi-Fi роутер для дома: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online