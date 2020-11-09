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RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

RETN, международный магистральный оператор связи, внедрил решения на базе Ciena на своей сети для обеспечения бесперебойной передачи данных в условиях стремительно растущих объемов сетевого трафика. Используя технологии 800G компании Ciena, RETN поддерживает высокую пропускную способность ключевых маршрутов своей евразийской сети, которые соединяют ведущие дата-центры в Центральной Европе, расположенные во Франкфурте, Амстердаме и Гамбурге - регионе, где такие показатели как высокая доступность услуг и низкая круговая задержа критически важны для сервисов по доставке контента, потокового видео, услуг ОТТ и других.

Совокупность существующей архитектуры собственной сети и решения 800G от Ciena позволила RETN достичь высочайших стандартов производительности сети и качества обслуживания, предложив клиентам лучшую эффективность использования сети (до 800 Гбит/с на лямбду), более низкие задержки, повышенную безопасность и надежность услуг связи.

Кроме того, за счет контроллера доменов Ciena Manage, Control and Plan (MCP) RETN повышает эффективность мониторинга и управления сетью на опредленных участках, используя функции автоматизации и эксплуатационную диагностику для упреждающего выявления и предотвращения потенциальных проблем с подключением. Это придает дополнительную гибкость процессам и поддеживает высокую скорость предоставления услуг и проведения обновлений, а также высокий уровень текущих стандартов обслуживания (SLA), предлагаемых RETN.

«Как один из самых быстрорастущих независимых поставщиков услуг связи на собственной сети, мы столкнулись с невероятно интенсивным ростом объема трафика в очень короткий промежуток времени. Стоит отметить, что на сегодняшний день наша сеть передает рекордные объемы данных: пропускная способность одного лишь ядра сети в Европе - 19 Тбит/с. Ciena славится своим новаторским подходом в области оптических технологий, и внедряя ведущие технологические решения этого производителя, мы улучшаем спекральные характеристики нашей волоконно-оптической сети. Это позволяет нам идти в ногу с темпами развития современной экономики и бизнеса, удовлетворяя растущие потребности на все более требовательных рынках за счет быстрых, надежных и безопасных услуг связи», - сказал Илья Никишин, технический директор RETN.

«Компания RETN зарекомендовала себя как лидер в предоставлении международных услуг передачи данных. С помощью WaveLogic 5 RETN оптимизирует работу своей сети с в плане возможностей масштабирования, объемов затрат и показателей эффективности, прокладывая путь для дальнейшей цифровизации нашей повседневной жизни», - отметил Джейми Джеффрис (Jamie Jefferies), вице-президент и главный управляющий Ciena по региону EMEA.

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