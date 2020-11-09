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На «Бирже грузоперевозок ATI.SU» появилась возможность создания «односторонних» заказов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

На «Бирже грузоперевозок ATI.SU» появилась возможность создания «односторонних» заказов. Теперь компании-перевозчики могут самостоятельно добавлять на сайт любые свои заказы, даже те, что были получены за пределами биржи. Это дает им возможность отправить любой заказ в приложение «АТИ Водитель» для отслеживания груза на карте, а также вести учет всех своих перевозок в одном месте.

Ранее создать заказ на «Бирже грузоперевозок ATI.SU» можно было только при участии двух пользователей – грузоотправителя и перевозчика. Первому нужно было пригласить перевозчика выполнить заказ, а второму – принять его. Соответственно, если грузовладелец не был зарегистрирован на Бирже или отправлял заказы перевозчику через почту или мессенджер, то перевозчик не получал заказа на сайте и лишался возможности использовать приложение «АТИ Водитель». Это приложение интегрировано с Биржей: с помощью него логист компании-перевозчика получает актуальную информацию о грузе и может отслеживать его передвижение на карте в режиме онлайн.

Чтобы перевозчики могли беспрепятственно использовать «АТИ Водитель» при работе с любым заказом, «Биржа грузоперевозок ATI.SU» предоставила им новую возможность – создание «односторонних» заказов. Теперь на вкладке «Заказы вам» или в справочнике водителей исполнитель может оформить заказ самостоятельно, без участия второй стороны – для этого ему нужно заполнить основную информацию о грузе и условиях перевозки. После он может сохранить заказ или, если при регистрации груза был выбран водитель, сразу же отправить информацию ему в приложение и начать мониторинг. После завершения перевозки «односторонний» заказ можно перевести в статус «в ожидании оплаты», а затем отправить в архив – то есть работать с ним так же, как и со стандартным заказом, который формирует грузоотправитель.

На работу приложения «АТИ Водитель» обновление не влияет: водители не смогут увидеть, какой заказ им пришел – обычный или «односторонний».

«Мы добавили возможность создания «односторонних» заказов, так как многие перевозчики, которые пользуются услугами Биржи, хотели бы отслеживать все свои заказы, а не только те, что получены через наш сайт. Кроме того, теперь они могут хранить всю информацию обо всех перевозках, включающую документы, счета, историю заказов – в одном месте. Это значительно упрощает учет и формирование различной отчетности. В дальнейшем мы планируем расширить возможности наших аналитических инструментов, чтобы они работали с “односторонними” заказами», – сказал Святослав Вильде, управляющий «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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