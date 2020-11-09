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Группа «Акрон» внедрила систему слежения за железнодорожным парком

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Группа «Акрон» внедрила на предприятиях «Акрон», «Дорогобуж» и «СЗФК» систему слежения и управления железнодорожным парком компании.

Внедренный программный комплекс «МЦ-Слежение» разработан компанией «МЦ-Сервис инжиниринг». Комплекс позволяет систематизировать информационные потоки и в автоматическом режиме получать данные об эффективности использования вагонного парка, корректно обрабатывать и формировать требуемые отчеты по собственным и арендованным вагонам, используемым группой «Акрон».

Игорь Богдан, вице-президент «Акрона» по транспорту и логистике, отметил: «Новая система слежения за железнодорожным парком – это эффективный инструмент для управления бизнес-процессами компании, который повышает операционные и финансовые показатели холдинга».

Специалисты, отвечающие за перевозки группы «Акрон», проводят анализ эффективности использования подвижного состава, контролируют простои, рейсы и порожние пробеги вагонов, что в конечном счете позволяет более грамотно планировать перевозки и повышает прибыль от эксплуатации вагонного парка.

Денис Гузанов, руководитель департамента по информационным технологиям «Акрон», отметил: «Программный комплекс слежения и управления железнодорожным парком успешно встроен в ИТ-ландшафт компании и максимально интегрирован с цифровым ядром, ERP-системой ИСА, что делает возможным предоставление сервиса «Слежение ЖД» согласно процессно-сервисному подходу с поддержкой «в режиме одного окна» с гарантированным SLA».

В перевозках группы «Акрон» задействованы собственные и арендованные вагоны. В собственности Группы находится 1700 вагонов, также привлекается арендованный подвижной состав в количестве более 2500 вагонов. В 2019 году Группа «Акрон» перевезла 8 млн т сырья и готовой продукции по железной дороге.

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