Cloud4Y перевела в облако ИТ-инфраструктуру египетской EGMasters

Cloud4Y объявила о переводе в облако ИТ-инфраструктуры египетской EGMasters. EGMasters — молодая компания из Александрии (Египет), которая специализируется на ERP-системах (Enterprise Resource Planning), то есть информационных системах, которые позволяют хранить и обрабатывать большинство критически важных для работы компании данных.

EGMasters помогает сотрудникам и руководителям компаний-клиентов работать в любое время и в любом месте с помощью любого мобильного устройства при обеспечении максимальной конфиденциальности данных. Мобильность, безопасность и комфорт — ключевые преимущества ИТ-компании на египетском и других локальных рынках.

Чтобы повысить надёжность своей платформы и предоставить клиентам практически неограниченные возможности по масштабированию бизнес-процессов, EGMasters требовалось кардинальным образом перестроить собственную ИТ-инфраструктуру. Это требовало не только значительных финансовых вливаний, но и много времени. А ещё перестройка инфраструктуры означала приостановку деятельности компании на период модернизации и настройки оборудования. В компании оценили перспективы подобного решения и решили воспользоваться альтернативным способом — миграцией в облако. Наилучшие условия египтянам предложил российский корпоративный облачный провайдер Cloud4Y.

Облачная инфраструктура Cloud4Y позволяет решить большинство задач, которые стоят перед бизнесом. Компания-клиент снимает с себя ответственность за покупку, настройку, обслуживание и модернизацию оборудования, тем самым снижая капитальные затраты. При этом она получает высокопроизводительную и стабильно работающую инфраструктуру с более высоким уровнем защиты. Оплата по факту потребления и возможность самостоятельно определять, сколько ресурсов требуется в данный момент времени повышают конкурентоспособность и гибкость компании, работающей на облачной платформе.

После миграции в облако Cloud4Y компания EGMasters получила возможность предоставлять клиентам качественный сервис и ПО, что позволило укрепить позиции на рынке внутри страны и за её пределами.