«Битрикс24» достиг отметки в 8 млн зарегистрированных компаний

«Битрикс24» объявила о том, что ее сервис достиг отметки в 8 млн зарегистрированных компаний. 21 октября 2020 г. в российском сервисе для управления бизнесом зарегистрировалась компания из Швеции. Она стала 8-миллионным пользователем «Битрикс24»

Интерфейс продукта локализован на 18 языков: английский, немецкий, французский, испанский, китайский (2 версии), португальский, итальянский, польский, русский, украинский, турецкий, японский, вьетнамский, индонезийский, малайский, хинди, тайский.

«Битрикс24» — продукт для управления бизнесом. В решении собраны сервисы, которые помогают компаниям работать онлайн: корпоративный мессенджер, HD-видеозвонки и конференции, CRM, сквозная аналитика, календарь, конструктор интернет-магазинов и сайтов, контакт-центр, рабочие отчёты.

В марте 2020 года в бесплатном тарифе «Битрикс24» было снято ограничение на число пользователей из-за эпидемии Covid-2019.

Сергей Кулешов, заместитель генерального директора «Битрикс24», отметил: «В этом году многие компании со всего мира вынуждены работать вне офисов. Бизнес был вынужден переносить все свои процессы в онлайн. И многие использовали для этого наше решение. Мы чувствуем ответственность перед нашими пользователями. Поэтому сосредоточимся на выпуске обновлений, которые помогут еще эффективнее работать и продавать удаленно».