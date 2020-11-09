«1С-Рарус» автоматизировала учет в «Биофудлабе» с помощью «1С:ERP»

Проектная команда «1C-Рарус» автоматизировала учет в производственной компании «Биофудлаб». Информационная система, созданная на основе решения «1С:ERP Управление предприятием 2.0», объединила работу всех подразделений компании. По итогам проекта сроки подготовки управленческой отчетности уменьшились с пяти до одного дня. Усовершенствована работа с заказами, скорость оформления и обработки увеличилась на 10%, случаи ошибочного ввода информации сведены к минимуму. Оптимизирован расход упаковочного материала. Организовано адресное хранение на складе, результат – рост оборачиваемости складских запасов на 5%.

«Биофудлаб» – российская компания, которая занимается разработкой натуральных продуктов питания на базе технологии бережного производства Gentle Processing. Компания выпускает орехово-фруктовые, фруктово-ягодные батончики, крекеры, хлебцы, слайсы под брендом Bite. Продукция компании представлена в более чем 15 тыс. точек продаж по всей России, среди которых федеральные и региональные розничные сети. Осуществляется экспорт в Китай, Великобританию, Японию, Саудовскую Аравию, Латвию и др.

В 2019 г. руководство компании решило начать проект внедрения программного продукта «1С:ERP Управление предприятием 2.0». Ранее учет по разным подразделениям компании велся в отдельных учетных системах.

Оперативная деятельность – закупки, складские запасы, производство и продажи – велась в «1С:Управление небольшой фирмой».

Бухгалтерия и кадровая служба работали в «1С:Бухгалтерия предприятия» и «1С:Зарплата и управление персоналом» соответственно. Обмен между «1С:Управление небольшой фирмой» и «1С:Бухгалтерией предприятия» был длительным и требовал дополнительных трудозатрат на сверку данных.

Консолидированный отчет по себестоимости готовой продукции с детальным анализом по затратам заполнялся в электронных таблицах. На подготовку управленческой отчетности уходило 4-5 дней.

Партнером по внедрению «1С:ERP Управление предприятием 2.0» стала компания «1C-Рарус».

На этапе старта проекта выделены следующие цели: отказаться от связки действующих информационных систем за счет перехода на современное программное обеспечение «1С:ERP Управление предприятием 2.0»; обеспечить руководство возможностью анализа и контроля за процессами компании в режиме реального времени; вводить данные в систему в местах их возникновения, обеспечивая сквозной учет с требуемой степенью детализации. Сократить количество разрабатываемых и используемых электронных документов; обеспечить возможность анализа зарегистрированных в системе заказов клиента, не выполненных на 100%; сократить количество случаев пересортицы между партиями товаров, местами хранения.

Проект реализован за шесть месяцев, система объединила работу 50 пользователей.

Функциональности конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2.0» оказалось достаточно, чтобы избежать сложной доработки, изменения коснулись 7% типовой функциональности.

По итогам проекта внедренная информационная система повысила скорость и качество передачи информации между ключевыми подразделениями компании.

Совместная работа сотрудников в едином информационном пространстве позволила увеличить скорость подготовки управленческой отчетности с пяти до одного рабочего дня. Появилось больше возможностей анализа данных.

В отделе технического контроля обеспечен входной контроль сырья.

Организовано адресное хранение на складе. Сокращены трудозатраты на ведение складских операций. На 5% выросла оборачиваемость складских запасов.

Обеспечено планирование производства и расчет потребностей.

Переработан учет единиц измерения полуфабрикатов. Ранее он велся поштучно. Из-за погрешности в весе реальный выпуск батончиков не совпадал с рассчитанным. Сейчас настроен автоматический перевод килограммов замеса (планируемое количество батончиков) в штуки (реальное количество). Это позволило сделать учет более гибким, больше не нужно придумывать, как в системе оприходовать лишние батончики или, наоборот, отражать недостачу. Появилось представление о реальной себестоимости каждой партии.

Точный расчет себестоимости отдельной партии помог в перераспределении накладных расходов. Если производство какой-то отдельной партии менялось, расходы на это делились на всю серию. Теперь расходы отражаются только в измененной партии.

Оптимизирован расход упаковки. Ранее потребность в упаковке рассчитывалась в целом количестве на партию выпуска, на основе веса готовых батончиков. Теперь расчет потребляемой упаковки происходит согласно количеству выпускаемой продукции на каждом этапе, а не задается фиксированным числом в спецификации изделия.

Сократилось количество ошибок при загрузке заказов с EDI-решением. Все заказы проходят предварительную сверку с учётной системой.

Интеграция с фреш-логистикой позволила контролировать доставку и улучшить качество обработки заказов. Скорость работы с заказами выросла на 10%, ошибки сведены к минимуму.

Настроен учет скидок в разрезе промоакций магазинов. Появилась возможность отслеживать, какая акция принесла большую прибыль в конкретном магазине в определенный период, оценивать эффективность промоакций. Теперь можно не только устанавливать процент скидки, но и условия ее применения. Например, скидка 20% с выкладкой в центре зала приносит больше продаж, чем скидка 20% по желтым ценникам.

Цели проекта успешно выполнены, в планах дальнейшее развитие системы: внедрения штрихкодирования товаров, интеграция с интернет-магазином, бюджетирование финансов.