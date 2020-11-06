Synology представила СХД для видеонаблюдения DVA3221

Synology Inc. выпустила новое устройство NVR с возможностями глубинного обучения, DVA3221, для расширенного локального видеонаблюдения и аналитики. С помощью ускоренных графическим процессором алгоритмов глубинного обучения DVA3221 формирует аналитическую информацию в реальном времени, что позволяет сотрудникам службы безопасности немедленно предпринимать необходимые действия. Распознавание лиц, подсчет людей, обнаружение транспортных средств и дополнительные возможности анализа видео позволяют пользователям развернуть более интеллектуальное решение и повысить безопасность среды.

«Линейка продуктов DVA постоянно совершенствуется благодаря непрерывному обновлению программного обеспечения. Недавно мы представили обновление Surveillance Station, содержащее несколько новых основных функций, таких как распознавание лиц, обнаружение людей и транспортных средств, а также возможность обнаружения использования маски, — сказал Тони Лин (Tony Lin), менеджер по продуктам Surveillance Station в компании Synology. — DVA3221 продолжает расширять границы, поддерживая выполнение большего количества задач аналитики в реальном времени».

В DVA3221 объединены экспертные знания компании Synology в области хранения данных и управления ими и мощное решение для управления видео — Surveillance Station. Поддержка более 7 600 моделей камер, совместимость со стандартом ONVIF и интеграция с модулями ввода-вывода и динамиками исключают необходимость в привязке к определенной платформе или торговой марке. При локальном хранении и обработке всех аналитических данных решение может быть полностью автономным, не требующим подключения к Интернету, за исключением случаев, когда возникает необходимость в настройке резервного копирования в облако или на удаленную площадку. Surveillance Station не зависит от платформы и поддерживает воспроизведение и управление через популярные браузеры, клиенты Windows и Mac, а также мобильные приложения.

Видеоаналитика на базе глубинного обучения для распознавания лиц, обнаружения людей и транспортных средств, подсчета людей и многого другого. Поддержка до 32 каналов камер с шестью задачами видеоаналитики в реальном времени. Интеллектуальный поиск по существующим видеоматериалам с помощью таких фильтров, как обнаружение движения, отсутствующие элементы, зоны активности и др.

Хранение больших объемов материалов благодаря четырем внутренним отсекам 3,5 дюйма с возможностью расширения до 14.

Простое архивирование и резервное копирование отснятого материала в удаленное место хранения. Полное владение данными и бессрочные лицензии. Все видеоматериалы обрабатываются локально, подключение к интернету необходимо только для удаленного резервного копирования и просмотра. Приобретение подписки не требуется.