Qualcomm вместе с автомобилестроителями завершила тестирование C-V2X

Qualcomm Technologies сообщила о развертывании сотрудничества с различными китайскими компаниями с целью продемонстрировать законченную экосистему на базе технологии обмена данными между транспортными средствами, элементами дорожной инфраструктуры и другими участниками движения C-V2X (cellular vehicle-to-everything). Это поможет ускорить масштабную коммерциализацию и отраслевые разработки. Недавно Qualcomm Technologies вместе с сотней автомобильных и технологических компаний приняла участие в выставке China 2020 C-V2X Cross-industry & Large-scale Pilot Plugfest, где проводилось объективное тестирование и демонстрация возможностей и надежности технологии C-V2X. Проверялись различные крупномасштабные коммуникационные сценарии, а также работа C-V2X в сочетании с и технологиями построения карт и позиционирования.

В демонстрации межотраслевого взаимодействия и тестировании емкости C-V2X (Cross-Industry Interoperability Demonstration and C-V2X Large-scale Capacity Test) участвовали более 40 автопроизводителей, 40 производителей терминалов, 10 разработчиков чипсетов, 20 разработчиков систем информационной безопасности, 5 поставщиков карт и 5 разработчиков систем позиционирования. С учетом результатов демонстрации взаимной совместимости, проводившейся в 2019 г., в этом году производители чипсетов, терминалов, автомобилей, платформ безопасности и карт использовали новые форматы цифровых сертификатов, позиционирование и карты с высоким разрешением, а также развернули непрерывные сценарии, приближенные к реальности, и коммерчески ориентированные приложения.

В этом году при тестировании емкости основное внимание уделялось пригодности продуктов и систем C-V2X к эксплуатации при масштабном развертывании. Оценка производилась с учетом ранее достигнутых показателей взаимной совместимости и безопасности. Таким образом, индустрия предприняла серьезные шаги к масштабной коммерциализации технологии C-V2X. Для эмуляции сложной дорожной обстановки, включая городской трафик в часы пик и дорожные пробки, были задействованы 180 бортовых (OBU) и придорожных (RSU) блоков. Тестирование коммуникационных показателей C-V2X и функциональных возможностей приложений на чип-модулях, терминалах и автомобилях в различных сценариях подтвердило пригодность систем C-V2X для крупномасштабной эксплуатации.

В большинстве из тестируемых автомобилей и бортовых блоков применялся C-V2X-чип Qualcomm 9150. Стабильную связь обеспечивала платформа Qualcomm Snapdragon Automotive 4G. Поддерживая прямую связь автомобилей друг с другом (V2V), автомобилей с инфраструктурой (V2I) communications, а также связь с сетью 4G или 5G, платформы Snapdragon Automotive 4G/5G с встроенной технологией C-V2X и средствами позиционирования высокого разрешения повышают безопасность и эффективность дорожного движения, уменьшают заторы и повышают пропускную способность дорожной сети, а также способствуют масштабной коммерциализации технологии C-V2X.

Пять V2I-сценариев связи с инфраструктурой включали: применение внутрисалонных информационных дисплеев, передачу информации о сигналах светофора и помощь при выборе оптимальной скорости для проезда на зеленый свет, демонстрацию механизма безопасности, предупреждение о возможном столкновении с уязвимыми участниками дорожного движения и напоминание о приближении к участку с дорожными работами. Пять V2V-сценариев тестирования прямой связи автомобилей друг с другом выполнялись при помощи периферийных вычислений мультисервисного доступа (Multi-Access Edge Computing, MEC) с применением функционала позиционирования и карт высокого разрешения и включали: предупреждение о возможном столкновении, освобождение дороги для спецтранспорта, предупреждение о аномальном поведении автомобиля на дороге, помощь при повороте налево и предупреждение о препятствиях вне зоны видимости, предупреждение о дорожных пробках.

«Межотраслевое сотрудничество исключительно важно для масштабной коммерциализации технологии C-V2X. В прошлом году исследовательский центр China Mobile вместе с другими компаниями, включая Qualcomm Technologies, завершил валидацию функционала безопасности C-V2X и реализовал конвергентный функционал безопасности сетевых операторов в автомобильной промышленности, — сказал Ли Су (Li Su), заместитель директора департамента технологий безопасности China Mobile Research Institute. — Мы рады продолжать наше сотрудничество с Qualcomm Technologies, наблюдать за развитием отраслевой экосистемы, стимулировать развитие индустрии C-V2X в Китае и способствовать разработке национальной стратегии развития автопрома».

«Технология C-V2X способствует небывалым инновациям в автомобильной промышленности, которая развивается беспрецедентными темпами. Будущее “умного” транспорта и “умных” городов становится реальностью вместе с взрослением технологии и отраслевой экосистемы, — сказал Ичжи Ван (Yizhi Wang), сооснователь и вице-президент компании Nebula Link по технологическому развитию. — Мы были рады обеспечить системную поддержку для широкомасштабного коммуникационного и функционального тестирования технологии C-V2X. Мы надеемся расширять сотрудничество с различными представителями отрасли, включая Qualcomm Technologies, чтобы ускорить коммерциализацию технологии C-V2X».

«Вместе с усовершенствованием таких технологий, как Gigabit Ethernet, 5G и V2X, растут и требования автопроизводителей к интеллектуальным коммуникациям и “умному” вождению, — сказал Ин Чжан (Ying Zhang), директор исследовательского центра Great Wall Motors. — В прошлом году мы начали работать с Qualcomm Technologies в области 5G. В будущем мы будем применять платформу Snapdragon Automotive 5G Platform в наших новейших автомобилях, использовать 5G для интеллектуального подключенного транспорта и “умных” автомобилей, содействовать быстрому росту отрасли и масштабной коммерциализации C-V2X».

«Сегодня в Китае технология 5G усиливает автомобильную промышленность, расширяет номенклатуру приложений и способствует масштабированию C-V2X-отрасли. Тем временем надежный фундамент инфокоммуникационной отрасли в Китае также способствует коммерциализации и внедрению C-V2X, — сказал Джим Майзнер (Jim Misener), старший директор компании Qualcomm Technologies, Inc. по управлению продуктами и лидер глобальной экосистемы V2X. — Мы уже третий год принимаем участие в демонстрации приложений C-V2X в Китае. В сотрудничестве с многими представителями китайского автопрома мы ускоряем коммерческое внедрение C-V2X-проектов на базе нашего портфолио и приближаем новую эру интеллектуальных подключенных автомобилей, безопасного и эффективного дорожного движения».