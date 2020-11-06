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Компания 3Logic Group провела XIV ежегодную IT-конференцию для своих партнеров

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Компания 3Logic Group провела XIV ежегодную IT-конференцию для своих партнеров. В мероприятии приняли участие 600 участников и 12 спонсоров.

ИТ-конференция проходила с 19 по 26 октября в новом для компании онлайн-формате.

«Мир меняется, и мы меняемся, мы должны соответствовать новому времени, – сказал на приветственной сессии Александр Башлыков, президент компании 3Logic Group, – Именно поэтому, оставаясь одним из крупнейших дистрибьютеров, 3Logic Group открывает новые направления: центры компетенций разработки и производства, которые в будущем станут точками роста, как для нашей компании, так и для партнеров».

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О новых видах деятельности, торговых марках в продуктовом портфеле, а также о ребрендинге 3Logic Group, участникам и гостям конференции рассказали спикеры компании: Мария Юлдашева - руководитель отдела оптовых продаж; Максим Родионов - руководитель отдела закупок; Руфина Гарина - руководитель отдела маркетинга и PR; Дмитрий Родионов - руководитель отдела проектных продаж, а также Павел Филин, product owner, который занимается новым для компании направлением - запуском производственных мощностей.

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Спонсорами конференции выступили 12 крупнейших мировых брендов, постоянных партнеров 3Logic Group: Intel, Thermaltake, AMD, MikroTik, NZXT, Broadcom, PNY, ASUS, NVIDIA, Microsoft, Sapphire, Seagate.

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В рамках конференции мировые производители рассказали участникам о новых продуктовых линейках, актуальных бизнес-направлениях в IT, о трендах индустрии и об основных стратегиях развития ее ведущих игроков.

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Участники конференции смогли посетить онлайн-выставку 3Logic Group, где были представлены новейшие разработки компании: вычислительная техника, произведенная в России на процессорах с архитектурой х86, и на процессорах «Байкал» и «Эльбрус» под торговой маркой «Гравитон», а также готовые решения на основе комплектующих от ведущих мировых производителей под торговыми марками Crusader, Lime, FragMachine.

Несмотря на онлайн-формат, гости конференции приняли активное участие в круглых столах, которые были посвящены развитию бизнеса, игровой индустрии, новым требованиям к серверным решениям в 2021 – 2022 году, а также новым правилам игры в области партнерства государства и бизнеса. Участники конференции отправили 180 вопросов спикерам круглых столов, на которые те ответили в режиме онлайн.

Был сохранен и формат one-on-one встреч, на которых партнеры традиционно дискутировали и обсуждали возможности дальнейшего сотрудничества.

Онлайн IT-конференция 3Logic Group открыла участниками уникальные возможностью встретиться c ключевыми партнерами компании из разных городов России, обменяться с коллегами опытом и идеями и узнать о новых трендах IT-индустрии.



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