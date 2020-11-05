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X5 Retail Group завершила проект миграции SAP-систем в российский ЦОД

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», вместе с SAP завершила проект миграции своих IT-систем в российский центр обработки данных (ЦОД). В функциональный объем проекта вошли 11 систем, включая SAP ERP, с общим объемом данных 150 ТБ. Х5 стала единственной компанией, которая совершила миграцию SAP ERP со столь крупной базой данных без остановки бизнес-процессов компании.

По итогам проекта X5 Retail Group создала в России новую IT-инфраструктуру для SAP ERP и других IT-систем. Компания перестанет эксплуатировать европейский дата-центр, сконцентрировав все IT-системы в России. Ещё одним результатом миграции стало повышение эффективности и ускорение бизнес-процессов компании за счёт технических возможностей нового ЦОДа. Планируется, что новая инфраструктура обеспечит достаточный запас производительности для стабильной работы информационных систем в высокие сезоны. Кроме этого, во время миграции систем на новую инфраструктуру были обновлены операционные системы ритейлера и другое корпоративное ПО.

«В рамках одной из крупнейших на российском рынке миграций мы перевели 11 SAP-систем, на которых каждую секунду работает весь бизнес Х5. На новое оборудование было переведено около 2000 интеграционных потоков, через которые системы обмениваются данными. Качественная работа команды позволила переключить системы незаметно для бизнес-подразделений, соблюдая непрерывность процессов. Общее число всех специалистов, участвующих в реализации проекта, достигало 120 человек. Проект позволил создать новую, более надежную инфраструктуру в нашем российском ЦОДе. Новая инфраструктура обеспечивает достаточный запас производительности для стабильной работы информационных систем в высокие сезоны следующих двух лет», ― сказал Андрей Звеков, директор по инфраструктуре бизнес-единицы «Х5 Технологии».

«Переезд одной из крупнейших в мире инсталляций SAP ERP — уникальный проект для российского рынка как с точки зрения объема перенесенной базы данных, так и с точки зрения скорости миграции без остановки основных бизнес-процессов. Проект был реализован силами большой команды, эксперты SAP были привлечены еще на этапе планирования проекта и далее предоставляли ресурсы, экспертизу и поддержку на всех этапах миграции. Мы поздравляем команду X5 Retail Group и надеемся, что новая инфраструктура позволит компании и дальше осуществлять амбициозные планы по росту бизнеса в России и другим интересным бизнес-задачам», – отметил Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

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