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ВТБ автоматизирует обработку документов федеральных органов исполнительной власти с помощью технологий ABBYY

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Банк ВТБ создает централизованную систему автоматической обработки данных из документов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) с использованием решения ABBYY FlexiCapture. Ключевая цель проекта – снизить временные и финансовые затраты банка на этот процесс, используя технологии интеллектуальной обработки информации. Проект планируется завершить в течение 2021 г. Автоматизация позволит банку быстро и централизованно обрабатывать все запросы и предписания федеральных органов исполнительной власти по единым стандартам.

В месяц ВТБ получает от органов государственной власти несколько тысяч бумажных обращений в отношении клиентов банка. Это могут быть запросы о наличии счетов и операций по ним, взыскания на денежные средства и другие предписания. На текущий момент завершен первый этап проекта по автоматическому распознаванию текстов документов. Запросы сканируют, после чего они поступают на платформу ABBYY, которая извлекает текст. Затем сотрудники проверяют корректность распознавания и отправляют данные в систему электронного документооборота. После завершения проекта большинство операций будут совершаться автоматически. Такая организация процесса позволит банку формировать информацию корректнее, чем при ручном вводе, упростить контроль над выполнением требований ведомств и значительно уменьшить сроки исполнения документов.

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