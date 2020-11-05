Резидент «Сколково» вышел на рынок Африки

Международная сеть школ робототехники ROBBOClub.Ru, созданная резидентом Фонда «Сколково» компанией «Роббо», вышла на рынок Африки. Первые кружки открылись в ЮАР и Нигерии. Развитие российской сети ведется по модели франчайзинга.

В данный момент ведется набор учеников в онлайн-школу ROBBOClub.Ru, а также в офлайн-кружок в Лагосе - крупнейшем городе Нигерии. Партнер-франчайзи вложил в запуск проекта около 15 тыс. евро.

В такую же сумму обошлось открытие онлайн-школ в двух крупнейших городах ЮАР – Кейптауне и Йоханнесбурге. В них уже учатся более 60 ребят. В течение года в Йоханнесбурге планируется создание и оффлайн-кружка.

Также компания «Роббо» - оператор сети ROBBOClub.Ru - ведет переговоры еще с несколькими предпринимателями из разных африканских стран об открытии как единичных клубов в крупных городах, так и о возможности развивать сеть на эксклюзивных условиях.

Павел Фролов, основатель компании «Роббо», отметил: «Африка - очень перспективный регион для развития наших школ робототехники. Уровень развития рынка сильно отличается в разных странах. Например, в ЮАР он достаточно прогрессивный, работают как собственные, так и международные EdTech-компании. Именно из этой страны у нас больше всего запросов на франшизу. В Нигерии рынок только зарождается, появляются первые проекты. Но в обеих странах техническое образование детей, в частности робототехника, обозначено государством как приоритетное направление. А это весомый толчок для стремительного роста рынка».

Партнеры в ЮАР и Нигерии - первые покупатели франшизы ROBBOClub.Ru из африканских стран. «Роббо» также поставляет в частные школы Нигерии свои инновационные инженерные классы для организации уроков программирования, робототехники и 3D-печати.

Екатерина Экало, директор по франчайзингу компании «Роббо, сказала: «Партнер из ЮАР нашел информацию о франшизе ROBBOClub.Ru в интернете и решил открыть бизнес для своей супруги. Франчайзи из Нигерии узнал о клубах от нашего коллеги из Японии, они вместе учились в бизнес-школе США. Увидев интерес к нашей франшизе со стороны предпринимателей из Африки, мы запустили рекламную кампанию в этом регионе. Активный отклик на нее подтвердил большой потенциал развития нашей сети на африканском континенте».

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Африка становится одним из наиболее перспективных рынков для российских высокотехнологичных компаний. Экономика некоторых африканских стран по темпам роста превосходит среднемировые значения. Регион демонстрирует высокую потребность в развитии и внедрении технологий, подготовке ИТ-специалистов, модернизации образовательных программ. Решения нашего резидента компании “Роббо” нацелены на подготовку инженеров-инноваторов, которые смогут обеспечить технологическое развитие своей страны. Это именно та задача, которая сегодня стоит перед большинством африканских правительств».

Сеть школ робототехники ROBBOClub.Ru развивается с 2015 года. Первый заграничный кружок открылся в Финляндии в 2018 году - это собственный проект «Роббо». В 2019 году партнер из Таиланда купил франшизу на 10 клубов, первый из которых открылся в конце прошлого года. Весной 2020 года были запущены первые кружки в Японии - в Токио и Фукуоке, появился партнер в Румынии (Бухарест). Сейчас в сети более 130 кружков, из них 14 - собственных, остальные открыты партнерами по франшизе.